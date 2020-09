Las redes no perdonan a Revilla la celebración de este evento en Santander: "La lía parda"

Este domingo en Santander se celebraba la I prueba de triatlón y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, era el encargado de dar el clásico pistoletazo desde la playa de El Sardinero.

La prueba incluye natación en las aguas del Mar Cantábrico, bicicleta y correr. El líder autonómico ha colgado una imagen en sus redes sociales congratulándose de la celebración de la carrera. Sin embargo, la foto se ha vuelto viral y les han llegado comentarios de todo tipo debido a algo muy obvio en estos momentos de pandemia.

En la fotografía que ha subido a su cuenta de Twitter, se podía apreciar a una multitud de corredores apelotonados en la línea de salida. Una imagen inaudita y que no corresponde en ninguna manera a las recomendaciones que desde el Ministerio de Sanidad indican para evitar la propagación de contagios por coronavirus.

En la imagen se pueden ver los 300 participantes que ha corrido la carrera sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad, que según las autoridades sanitarias se sitúa entre el 1,5m y los 2m.

Debido a esta fotografía han sido muchas las personas que en las redes sociales han criticado al presidente de la comunidad por permitir la organización y no garantizar la seguridad sanitaria que si que se exige en otros ámbitos.

Nada, nos vamos a la mierda. Los niños traumatizados con la vuelta al cole, la gente pasando cuarentenas voluntarias por resfriados, en mitad de una crisis brutal... Pero eh, el triatlón si no somos 200 o más no tiene gracia.

Increíble Señor Revilla que con la que está cayendo permita este tipo de actos, gente aglomerada, chocando unos con otros y sin mascarilla. Luego no puedo juntarme yo con quince familiares estando todos con mascarilla. Para rematar encima lo publicita en todas sus redes sociales

Si tu padre se muere, no pueden ir todos los familiares y amigos a despedirlo.



Si estás trabajando, así sea cavando bajo el sol y a 40 grados, no puedes quitarte la mascarilla.



Pero si participas en una prueba deportiva no importa, porque yo qué puñetas sé ya de nada...