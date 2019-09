Las polémicas palabras sobre ETA del presentador de ETB que han indignado a Vox

Las palabras del editor del Teleberri de Fin de Semana de ETB, Xabier García Ramsden, han indignado a Vox. El presentador del informativo nocturno estaba introduciendo una noticia sobre la manifestación que se celebró en Bilbao a favor de los 47 miembros del 'frente de makos' procesados ayer en la Audiencia Nacional y que admitieron su pertenencia a la banda terrorista ETA.

A pesar de este reconocimiento por parte de los propios acusados, el presentador de la cadena de televisión pública vasca introducía la noticia con estas palabras:

"Un juicio contra ETA cuando ETA ya no existe. Decenas de personas han dejado claro que ya no tiene sentido", comienza su intervención García Ramsden, con unas palabras en las que toma clara posición editorial con respecto al juicio que en aquel momento no había comenzado aún.

"Un juicio contra ETA cuando ETA ya no existe. Decenas de personas han dejado claro que no tiene sentido".



Lo que existe son los 300 asesinatos sin resolver, una trayectoria de terror y toda una estructura que ampara el mensaje de la basura etarra, incluida la TV pública. pic.twitter.com/YmDwD5RLKb — VOX ���� (@vox_es) September 16, 2019

El vídeo de la intervención de García Ramsden en el Teleberri de ETB ha sido muy criticado por el partido político Vox, que a través de su cuenta de Twitter ha utilizado estas palabras:

"Lo que existe son los 300 asesinatos sin resolver, una trayectoria de terror y toda una estructura que ampara el mensaje de la basura etarra, incluida la TV pública".

Los 47 miembros del frente de makos de ETA, entre ellos la abogada Arantza Zulueta, la concejala de Bildu Amaia Izco y el exsenador de ese partido Iñaki Goioaga, se han conformado con penas leves de cárcel, con lo que solo dos irán un breve tiempo a prisión, a cambio de haber reconocido su labor para el frente de makos de ETA.

Las mayores penas (3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente) han recaído en Zulueta y el abogado Jon Enparantza, considerados los responsables del órgano KT, coordinador del conocido como frente de makos o de cárceles de la banda terrorista. Los dos se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.

Tras serles descontados los años que estuvieron en prisión preventiva tras ser detenidos en enero de 2014 por estos hechos en la llamada Operación Jaque, los dos deberán ingresar un breve tiempo en prisión para cumplir los cinco meses de prisión que les quedan para completar la condena, según han informado fuentes jurídicas.

El resto -para los que el fiscal pedía desde 8 a 11 años de cárcel- ha alcanzado un pacto con la Fiscalía y las acusaciones populares -AVT y Dignidad y Justicia- para ser condenados por participación activa en organización terrorista a penas de dos años o un año y medio de cárcel (la mayoría).