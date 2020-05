Las palabras de Rivera sobre la manifestación de Vox que no gustarán a Ciudadanos

El que fuera presidente del Gobierno, Albert Rivera, ha dado su opinión este sábado acerca de las manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de España en la caravana convocada por Vox para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Unas protestas a las que han acudido miles de personas portando banderas de España a la vez que pedían la dimisión del gobierno de coalición por su gestión del coronavirus en nuestro país. Y es que se trata de unas declaraciones que no gustarán a Ciudadanos.

En su mayoría, los principales dirigentes de Ciudadanos han criticado la actitud de algunos participantes en la manifestación de este sábado. Unas críticas que han terminado incluso en cruces de acusaciones entre ex dirigentes y altos cargos actuales de la formación naranja a través de las redes sociales. En particular, Juan Carlos Girauta ha protagonizado un encontronazo con el líder del partido en Castilla y León y vicepresidente de la región.

Numerosas personas participan este sábado en la "Caravana por España y su Libertad" que ha organizado Vox en Málaga para protestar por la gestión del Gobierno de España durante la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). EFE/Daniel PérezDaniel Pérez

Críticas de Ciudadanos a Vox

En concreto en Ciudadanos criticaban las palabras del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que comparaba el ambiente de este sábado con el que hubo en el año 2010 cuando España se proclamó como campeón del Mundo de fútbol. “Esto es como si hubiéramos ganado la copa del mundo, dice Vox. Con 28.628 españoles fallecidos y una crisis de empleo brutal. Vergüenza ajena”, compartía en Twitter Carmen Picazo, portavoz del partido en Castilla-La Mancha.

También César Zafra, portavoz de Ciudadanos en Madrid, criticaba las palabras de Espinosa de los Monteros. “¿"Alegría"? ¿"Ganar la Copa del Mundo"? ¡Han muerto 30.000 españoles! En política no todo vale por tener tu minuto de gloria. Os queda muy grande la bandera de España”, afeaba a través de Twitter.

La opinión de Rivera

Sin embargo, la opinión del que fuera hasta el pasado mes de noviembre presidente del partido, Albert Rivera, ha distado mucho de la línea común de la organización, porque Rivera compartía unas palabras más sosegadas. “A mi me parece muy bien que cualquier ciudadano, vote a quien vote, pueda lucir nuestra bandera nacional, como sucede en cualquier país del mundo. Algunos sabemos lo difícil que es para muchos españoles hacerlo en algunos lugares de nuestro país. Se llama libertad”, escribía.

Algo que celebraban antiguos compañeros como el ex portavoz del partido en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que respondía con un escueto: “Amén”. “En el Cs auténtico no teníamos problemas con la bandera”, destacaba el propio ex portavoz con una foto de Rivera con dos banderas de España en la mano.

Enfrentamiento Girauta-Igea

Precisamente Girauta protagonizaba un encontronazo en Twitter con el vicepresidente y líder de la formación en Castilla y León, Francisco Igea. “Las banderas se agitan para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar. Para el combate no me esperen. Ya hay suficientes víctimas. Trabajemos para que no se repita. Trabajemos para sujetar entre todos esa bandera que hoy ondea a media asta”, escribía Igea en Twitter.

“Las banderas se agitan por un millón de razones. Ninguna hay, sin embargo, para censurar la libre expresión de los demás”, le respondía por su parte Igea.