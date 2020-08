Las opiniones del diputado del PSOE José Zaragoza que comparte este parlamentario de Vox: "La primera vez..."

Si por algo se caracteriza la política española en la actualidad, es por una polarización de las ideas entre los principales partidos que componen el tablero. Sin embargo, en ocasiones parece que puede llegarse a puntos de encuentro, lo que siempre nos lleva a la esperanza de un futuro de mayor entendimiento y consenso.

El último ejemplo (abundan poco) ha tenido lugar en Twitter, entre el diputado socialista por Barcelona, José Zaragoza, y el diputado de Vox por Cádiz, Agustín Rosety Fernández de Castro.El parlamentario del PSOE ganó cierta notoriedad el 29 de octubre de 2016, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno, al ser uno de los quince diputados socialistas que se saltaron la disciplina de partido y votó en contra de la investidura.

Cabe recordar que la gestora del PSOE resultante tras la dimisión de Pedro Sánchez en su primera etapa como Secretario General de la formación de la rosa, acordó que los 84 diputados que obtuvieron en las elecciones de junio de 2016 se abstuvieran en la sesión de investidura.

Pues bien, José Zaragoza, cercano a las posiciones de Sánchez, ha publicado un tuit donde ha mostrado su posición respecto a temas tan polémicos como la prostitución, los vientres de alquiler o el transgenerismo. Una postura que no casa con la de muchos de sus compañeros de partido: “La prostitucion no es un trabajo. Los vientres de alquiler no son un derecho. El hiyab no es libertad. El transgenerismo no es feminismo”, decía Zaragoza en el tuit.

De esta manera, Zaragoza se moja ante cuestiones que en la actualidad están en pleno debate social, con una fuerte división de opiniones. Entre los comentarios de los usuarios (a favor y en contra) apoyando o criticando el mensaje de Zaragoza en su cuenta oficial de la red del pájaro azul, destaca el del diputado de Vox, Agustín Rosety Fernández de Castro, quien no ha dudado en apoyar las palabras del político del PSOE, ya la formación que dirige Santiago Abascal se ha pronunciado en el mismo sentido respecto a estas cuestiones.

Por ello, Zaragoza apuntaba que era “la primera vez que leo un tuit de José Zaragoza con el que estoy de acuerdo”.

Una señal de que hay principios y cuestiones que trascienden el viejo debate entre izquierdas y derechas, por lo que debe haber unanimidad entre la clase dirigente del país.

Una señal de que hay principios y cuestiones que trascienden el viejo debate entre izquierdas y derechas, por lo que debe haber unanimidad entre la clase dirigente del país.