Las mayores meteduras de pata de Ramon Tremosa, el nuevo consejero de Empresa del Govern

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tomó la decisión ayer jueves de darle una nueva imagen a su equipo de gobierno, por lo que anunció la incorporación de tres nuevos consejeros: Miquel Sàmper en Interior, Àngels Ponsa en Cultura y, el más polémico de todos, Ramon Tremosa en Empresa.

Economista y profesor universitario, Tremosa cuenta con una larga trayectoria como eurodiputado, es desde ayer el nuevo consejero de Empresa y Conocimiento, cargo desde el que tendrá que lidiar con la crisis económica derivada de la Covid y la marcha de Nissan de Cataluña.

Ramon Tremosa, con ideas altamente independentistas y cercano al expresidente, Carles Puigdemont, ha sido objeto de bromas y burlas en redes sociales por sus meteduras de pata y sus intervenciones en Bruselas, que también han generado mucha polémica. Un polítiA continuación recopilamos las cinco mayores meteduras de pata del nuevo consejero catalán:

Una manifestación que resultó ser una celebración del Athletic

En octubre de 2017, Tremosa publicó un tuit en redes sociales de una gran concentración de personas en la ciudad de Bilbao como si fuera una manifestación en contra de la aplicación del 155 en Cataluña. Una imagen que resultaba ser una concentración de aficionados del Athletic, que habían salido a la calle para celebrar una victoria del equipo local.

Imagen del mensaje publicado por Ramón Tremosa en Twitter

Extrañas denuncias en Bruselas

Uno de los episodios más extraños y más comentados en su momento fueron las denuncias que Ramon Tremosa hizo en Bruselas. En el año 2012 denunció ante la Comisión Europea un pisotón del jugador del Real Madrid Pepe a Messi durante un Clásico, alegando que eran “unos actos muy graves” que no debían “quedar impunes”. Asimismo alegó que la Comisión Europea no debería estar satisfecha al saber que no había ningún comité que se estuviera encargando del episodio en cuestión.

Otro de las denuncias de Tremosa en Bruselas fue, curiosamente, un chiste de la serie de Telecinco 'Aída', en la que uno de sus personajes decía: “¡Imagínate que se lo queda cualquier indeseable, o peor aún, un catalán!".

Una portada falsa de la revista estadounidense 'Time'

En el año 2014 publicó una portada falsa de la revista 'Time'. En la que el nuevo conseller había compartido se podía leer el titular “the umbrella revolution” y aparentemente mostraba una fotografía de las revueltas y protestas en Barcelona. Nada más lejos de la realidad.

La fotografía estaba trucada y en realidad la fotografía que ocupaba la portada de la revista era de las protestas que se habían sucedido en la ciudad de Hong Kong.

A la izquierda, la portada real de Time. A la derecha, lo que tuitea el eurodiputado Tremosa. pic.twitter.com/NCeJXXn6sk vía @JosPastr — Andrés Cano (@AndresCanoESP) October 6, 2014

Una fotografía del 1-O que en realidad eran de protestas chilenas

En la imagen en cuestión y bajo el hashtag #CatalanReferendum, se puede apreciar a una mujer plantando cara a un miembro de las fuerzas policiales. La fotografía publicada por el consejero de Empresa no era más que una instantánea que se había tomado en Chile, y que nada tenía que ver con las protestas del 1 de octubre en Cataluña.

Mensaje publicado por Ramón Tremosa en su cuenta de Twitter

Un bulo para atacar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

En verano del año 2017, Tremosa aseguró -y así se comunicó en varios medios- que la alcaldesa de Barcelona formaba parte de un Consejo de Administración del aeropuerto de El Prat como una forma para culpabilizarla de las largas colas que había en el aeropuerto.

Ada Colau se defendió de estas acusaciones en un mensaje y le tachó de “ruin” y “desesperado”.