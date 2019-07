Las frases más polémicas de Álvarez de Toledo, una mujer sin pelos en la lengua

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes en la Junta Directiva Nacional que Cayetana Álvarez de Toledo será la nueva portavoz del grupo popular en el Congreso. Su nombramiento llega tras varias semanas en las que miembros destacados del PP mostraron sus dudas sobre si esta decisión era la más correcta. La diputada, que fue número uno por Barcelona, se caracteriza por su buena dialéctica y su capacidad para confrontar con sus adversarios. Pero muchos también recuerdan algunas polémicas declaraciones anteriores.

Álvarez de Toledo habla claro y directo. Sin moderse la lengua. Cuando era diputada en 2015, acusó a Rajoy de "inacción" ante el procés catalán. Asimismo, consideró que el Gobierno "abdicó de su responsabilidad" en la consulta del 9-N. Tras abandonar temporalmente en el partido y regresar a él con Casado como nuevo líder, reconoció haber votado a Ciudadanos y abogó por un pacto entre ambas fuerzas para ampliar presencia en Cataluña y el resto de España.

Durante el debate electoral a seis que RTVE organizó de cara a las generales del 28 de abril, Álvarez de Toledo se mostró en contra de la reforma que propuso el PSOE junto a Unidas Podemos del Código Penal. "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Un poco extraño, ¿no?", dijo. Sus declaraciones provocaron el enfado y las críticas de Irene Montero, Gabriel Rufián o María Jesús Montero, presentes en el debate. Y sobre las manifestaciones feministas del 8-M dijo: "Me parece un disparate. De hecho, me he leído el texto y me parece delirante. Yo no quiero que hablen en mi nombre: yo no quiero que un hombre hable en mi nombre y no quiero que una mujer hable en mi nombre. Yo no soy parte de un colectivo homogéneo, no nacemos víctimas las mujeres. No todos los hombres son agresores y violadores en potencia".

También tuvo su 'recado' para Manuela Carmena. "Carmena es imposición e impostura. Esta entrañable abuelita defendía negociar con ETA mientras mataba o que hay que dar a Junqueras y los suyos algo a cambio para que nos dejen a los españoles en paz", dijo en plena campaña para las autonómicas, municipales y europeas. Sus diferencias con la ya exalcaldesa de Madrid se remontan a 2016, cuando el cambio en la vestimenta de los Reyes durante la tradicional cabalgata le llevó a escribir el célebre tuit: "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás"

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad."

No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 5, 2016

Tras la muerte de Rubalcaba, Álvarez de Toledo aseguró que el dirigente socialista "no derrotó a ETA" y criticó la construcción de una "ficción colectiva" sobre su trayectoria política. Afirmó también que decir esas palabras "pueden parecer tabú", pero que "la verdad es importante".

Por último, Álvarez de Toledo también ha repartido estopa a Vox. La diputada dijo que Vox no era de derechas, sino más bien de izquierdas. "La izquierda tiene una demostrada capacidad para no poder gestionar la realidad. Vox también tiene una marcada afición a la utopía, siempre distopía porque actúa contra la realidad", aseguró tras criticar medidas como expulsar a todos los migrantes irregulares o suspender el Estado de las autonomías.