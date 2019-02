Las frases y lemas que han dado color a la concentración

La concentración convocada por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ha reunido a varios miles de personas en medio de un mar de banderas españolas y con numerosas pancartas con mensajes y lemas críticos e irónicos con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas son algunas de las consignas que se han podido ver entre los carteles que han portado los asistentes a la movilización en la Plaza de Colón con el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!":

- "Adelante, españoles. Sin miedo a nada, ni a nadie"

- "Golpistas a prisión"

- "Sánchez, traidor a la patria"

- "Stop Sánchez. Elecciones ya"

- "Nos llaman fascistas por pedir democracia"

- "Ni relatores, ni traidores, estoy hasta los c..."

- "Hay héroes sin capa... Pero llevan toga. Todo mi apoyo al juez Llarena"

- "La unidad de España no se negocia"

- "No somos fachas, somos españoles", se leía en la camiseta de la dirigente del PP Andrea Levy

- "Al del Falcón... deja de tocar los cojones y convoca elecciones"

- "Okupa, cagón, vete y mejor en cohete"

- "Pedrito Sánchez, eres un hipócrita. Cómprate un avión con nuestro dinero, pero vete ya. Somos socialistas, pero no chorizos como tú".

- "Torra, not welcome" (Torra, no bienvenido).