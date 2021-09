Las dudas sobre la presencia de Sánchez en la Mesa de Diálogo abren otro frente entre Moncloa y el Govern

En mitad de la crisis política abierta por la imposibilidad de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un nuevo frente parece abrirse sobre el despacho de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa: la inminente celebración de la Mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

La presencia de Pedro Sánchez en este encuentro parece ser vital para el independentismo catalán, mientras que desde el Ejecutivo se resta importancia a este hecho.

Sobre la mesa existen dos fechas para la celebración de este segundo encuentro: jueves 16 o viernes 17. En este sentido, la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dejado todo en el aire respecto a la presencia de Sánchez en este encuentro, señalando que "se están conciliando agendas" para intentar que el líder del Ejecutivo esté presente en este encuentro, desplazado en el tiempo a causa de la pandemia.

Todavía Moncloa no ha determinado los miembros que formarán la delegación que se desplazará hasta Barcelona para este encuentro. El pasado domingo, en una entrevista concedida al diario 'El País', Pedro Sánchez intentaba evitar dar protagonismo a su presencia, centrando su discurso en la intención del Gobierno para esta Mesa de Diálogo: "Lo importante no es si voy o no. Lo trascendental es la firme apuesta que hace el Ejecutivo por el diálogo y el reencuentro".

Mientras, en el Govern no se contempla una ausencia de Pedro Sánchez en las negociaciones, avisando de que esta especie de desplante tendría consecuencias que podrían afectar de lleno al desarrollo de la legislatura. En este sentido, el Ejecutivo autonómico de Aragonès ya ha anunciado que su delegación estará conformada solo por miembros del Govern.

En esta dirección, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que no contemplan una ausencia de Pedro Sánchez, ya que es el comienzo de una renegociación porque los agentes involucrados han cambiado tras las elecciones del pasado 14 de febrero: "No contemplamos que no esté. Recomenzamos la negociación porque los actores han cambiado y el Govern ha cambiado, y ha pasado mucho tiempo desde la primera, por lo que deberían estar Sánchez y Aragonès, ya que no es un segundo encuentro, es un recomienzo de la negociación con el Estado".

En cuanto a las posibles posturas que podría adoptar el independentismo si Pedro Sánchez decide no asistir estaría el posible bloqueo de las fuerzas independentistas, socias de la coalición liderada por PSOE y Podemos, en las próximas negociaciones relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.