Las discrepancias y las dudas sobre la vuelta al trabajo ponen de nuevo en entredicho la gestión del Gobierno

Muchos ciudadanos regresan a sus trabajos este lunes, primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales, en la que se activará el dispositivo organizado por el Ministerio del Interior para reforzar los controles al transporte público y repartir mascarillas.

La gestión del Gobierno sigue sin convencer. La batalla contra el coronavirus la están ganando los profesionales sanitarios, pese a los errores más que constatados del Ejecutivo en el inicio de la pandemia. La de este lunes, vuelve a ser una decisión de gran calado y, como en ocasiones anteriores, no ha terminado de persuadir.

Por un lado, expertos científicos y sanitarios ven muy precipitada la vuelta al trabajo de miles de españoles. Más aún, cuando el confinamiento total estaba comenzando a dar sus primeros frutos. Y desde la oposición política ha advertido la peligrosidad de la medida. Solo ciertos sectores económicos se han mostrado aliviados por la vuelta al trabajo. Un hecho que es perfectamente entendible. La economía sufre un riesgo de parálisis que nos encamina a una crisis que ya está empezando a afectar a muchos ciudadanos. Pero la vuelta a la normalidad debe estar garantizada a través de la seguridad sanitaria de los empleados, que al fin y al cabo, es la de toda la ciudadanía.

El propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, instaba este domingo al Gobierno, a través de su cuenta en Twitter, a "garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo" a partir de este lunes. Casado refería en su tuit que "muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión", y denunciaba "falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio".

Muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión. Falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio. El Gobierno debe garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 12, 2020

El líder del Partido Popular hacía público su tuit cuando España se prepara este lunes para recuperar algunas actividades no esenciales, lo que no impide que persista el confinamiento porque su "desescalada", según las previsiones gubernamentales, no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26 de abril.

LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS DESCONFÍAN DE SÁNCHEZ

Casado no era el único en pedir la seguridad de los trabajadores. Los presidentes autonómicos nacionalistas y del PP reunidos este domingo a través de una videoconferencia con el presidente del Gobierno reclamaron mayor participación en la toma de decisiones frente al coronavirus y alertaron del peligro de que repunten los contagios con la vuelta al trabajo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue uno de los más duros y le pidió a Sánchez que rectificase su decisión de que vuelva a movilizarse, a partir de este lunes, el personal laboral de actividades no esenciales y que se prorrogue la parálisis al menos dos semanas más. Torra dijo que es "una temeridad y una imprudencia absoluta", porque la vuelta a la actividad afecta en Cataluña a "casi un millón" de personas y crecerá el riesgo de contagios pese a que "el 89% de las UCI están ocupadas" y también ha pedido test masivos para la población.

▶️ El risc d’un rebrot i d’un segon confinament són enormes. Enviar les persones a treballar i el retorn a l’activitat amb només algunes limitacions, com ha anunciat el Govern espanyol, és una irresponsabilitat i una temeritat #COVID19 pic.twitter.com/gK0hdfPJtd — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 12, 2020

En esa misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le pidió al Gobierno central que esperase "unos días" antes de la vuelta a la movilidad laboral, ya que no creía que la seguridad estuviese garantizada. Mañueco le recordó a Sánchez que el pacto con el resto de formaciones políticas "no es un cheque en blanco" y que el Ejecutivo "también debe ceder" y tener en más consideración a las comunidades.

He pedido a Sánchez coordinación y prudencia, no podemos retroceder ni un milímetro en la lucha contra #Covid19



Antes de la vuelta al trabajo hay que dotar a los trabajadores de equipos de protección personal



Urge que se reúna la comisión de expertos para abordar la desescalada pic.twitter.com/KNk1KCTduA — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) April 12, 2020

"Mayor claridad y liderazgo" y "mayor participación" de las comunidades autónomas en la toma de decisiones fueron las demandas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El mandatario andaluz instó a Sánchez a que revisase el sistema de videoconferencias para poder "opinar y aportar ideas antes de tener conocimiento de las decisiones por las ruedas de prensa". "El Gobierno se evitaría mucha crítica teniendo en cuenta esas propuestas, porque gana uno mucho más escuchando y compartiendo que decidiendo de manera unilateral", dijo Moreno.

El lehendakari Iñigo Urkullu también criticó el método de estas reuniones. Dijo que "no es admisible" la "desorientación que provoca" el "método" de "no compartir decisiones". A cambio, propuso un método "más horizontal y cooperativo basado en la comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa". "No podemos estar cada semana a expensas de la orden ministerial que conocemos por los medios sin saber si se respeta el ámbito competencial", reprochó Urkullu.

?Esta mañana he pedido al Gobierno de Sánchez una colaboración efectiva y eficiente entre el Gobierno español y las Comunidades autónomas. He puesto de manifiesto la necesidad de compartir certezas. pic.twitter.com/a9Bs08lukY — Iñigo Urkullu (@iurkullu) April 12, 2020

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se acordó de los más pequeños y pidió al Gobierno que se busque una fórmula para atender las necesidades de los niños ante esta situación de confinamiento que ya dura un mes, una fórmula para que puedan salir de "forma controlada, ocasional, segura y de la mano de sus padres".

Solicitamos que toda la información que el Gobierno de España pide a las comunidades tenga un retorno para poder seguir trabajando con unidad y lealtad pic.twitter.com/dsZVs6z4Re — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 12, 2020

EL REPARTO DE MASCARILLAS

El Gobierno está distribuyendo entre este lunes y este martes 1,4 millones de mascarillas a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid, un reparto que tendrá lugar entre las 6.00 y las 9.00 horas en "los principales intercambiadores y puntos de acceso" al transporte público de la región.

Así lo han comunicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, encargada del dispositivo, que hace hincapié en recordar a la población que estas mascarillas están dirigidas a las personas que tengan que utilizar el transporte público para desplazarse a sus lugares de trabajo.

Del reparto se encarga, han precisado las mismas fuentes, la Policía Nacional, que cuenta con el "apoyo" de la Policía Municipal en Metro y en la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Los agentes se ubican principalmente en los accesos a los intercambiadores modales y estaciones ferroviarias con mayor afluencia de pasajeros, como por ejemplo Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol, Príncipe Pío o Méndez Álvaro.

Según indica la Delegación del Gobierno, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) "está coordinando" los puntos de distribución de las mascarillas, particularmente en aquellas localidades que carecen de red ferroviaria.

En concreto, a Madrid le corresponden 1.416.000 mascarillas de los 10 millones que el Gobierno va a repartir por toda España a los trabajadores que regresen a su actividad profesional y que necesiten sistemas de transporte en los que sea complicado mantener la distancia de seguridad recomendada para prevenir el contagio por coronavirus.

Este mismo domingo, la Comunidad de Madrid ha criticado la "improvisación" del Gobierno y su demora a la hora de facilitar "instrucciones por escrito" de cómo proceder a la distribución del material.

Además, según han explicado a Efe fuentes del Ejecutivo regional, han planteado que sea el Ejército quien se ocupe de este reparto, para no destinar al mismo efectivos de cuerpos como las policías locales, que están "volcadas" en el suministro de material a residencias de mayores.

LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO

Higiene estricta y distancia de seguridad son los ejes fundamentales de las recomendaciones incluidas en la guía de buenas prácticas que ha publicado el Gobierno para facilitar la vuelta al trabajo con la reanudación de las actividades no esenciales.

La guía recoge medidas tanto para los trabajadores como para las empresas. Estas son las principales:

LOS QUE NO DEBEN ACUDIR

- La primera y más esencial medida es que si se presentan síntomas o se ha tenido contacto estrecho con personas afectadas por el virus no se acuda al centro de trabajo hasta confirmar que no hay riesgo, para lo cual se debe contactar con el teléfono COVID de cada comunidad autónoma y consultar el decálogo de actuación de Sanidad.

- Tampoco deben acudir las personas más vulnerables por edad, por estar embarazadas o por padecer afecciones por las que un médico estimara necesario el aislamiento. En ese caso, se consideraría a efectos laborales una situación similar a un accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.

DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO

- Se recomienda usar medios de transporte que no supongan la agrupación con más personas.

- En caso de elegir un turismo o un VTC, extremar las medidas de limpieza y evitar más de una persona por fila de asientos. En autobús, metro o tren se debe guardar la distancia interpersonal de dos metros y usar mascarilla higiénica.

EN EL CENTRO DE TRABAJO

- La empresa debe planificar tareas, entradas y salidas de modo que se garantice en todo momento la distancia de dos metros entre los trabajadores.

- Evitar aglomeraciones en zonas comunes. La reincorporación a la normalidad de actividades con riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar.

- Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, estos deben escalonarse en la medida de lo posible. No es imprescindible usar la mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia.

RECOMENDACIONES A LA EMPRESA

- El personal debe estar informado de las recomendaciones sanitarias y disponer de productos de higiene necesarios: jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. Tareas de limpieza reforzada diarias con productos autorizados por Sanidad, sobre todo las superficies que se tocan más, como pomos y ventanas así como aparatos de uso habitual de los trabajadores.

- En cada cambio de turno es necesario limpiar el área de trabajo. Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y mascarillas. Minimizar el riesgo a personas sensibles: mayores de 65, embarazadas y enfermos cardiovasculares, diabéticos, pulmonares crónicos, de cáncer e inmunodepresión.

- Facilitar el teletrabajo y reuniones por videoconferencia. Ventilación periódica de las instalaciones al menos de forma diaria y por espacio de cinco minutos. Reforzar la limpieza de los filtros de aire y ventilación de los sistemas de climatización. Dotar de correcta protección a los trabajadores de limpieza: mascarillas, guantes de un solo uso y detergentes habituales.

RECOMENDACIONES A LOS TRABAJADORES

- Evitar saludos cercanos y el uso compartido de equipos. Si es necesario compartirlos, desinfectarlos antes de usarlos si es posible y si no lo es, lavarse las manos inmediatamente después de su uso. No tocarse ojos, nariz y boca y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o con una solución hidroalcohólica. Sobre todo, lavarse después de toser, estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas.

- En caso de toser o estornudar, cubrir nariz y boca con la parte interna del codo o un pañuelo desechable y tirar éste a una papelera con cierre.

- El personal de limpieza debe realizar una completa higiene de manos al finalizar su trabajo de al menos 60-90 segundos y sus uniformes deben ser embolsados, cerrados y enviados a su punto de limpieza habitual y lavados a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

ESTABLECIMIENTOS DE CARA AL PÚBLICO

- El aforo máximo debe permitir cumplir la distancia de seguridad.

- Mecanismos de control de acceso, cuando sea posible. La empresa debe facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no pueden evitarse o limitarse de forma colectiva. Esos equipos deben ser adecuados a las actividades y trabajos a realizar.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Se hará del modo habitual respetando los protocolos de separación de residuos. Mascarillas y guantes deben depositarse en la fracción "resto".

- Los pañuelos desechables se tirarán preferentemente en papeleras con tapa y pedal. Si un trabajador presenta síntomas, aislar el contenedor donde haya depositado sus residuos; extraer la bolsa, colocarla en otra y depositarla en el contenedor "resto".

