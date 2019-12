Las diez buenas noticias de 2019: el Congreso más plural, el debut de Leonor, Mundial de baloncesto y Davis…

2019 está a punto de acabar. ¿Qué buenas noticias nos ha deparado el penúltimo año de la primera década del siglo XXI? En COPE nos quedamos con estas 10 entre lo mucho que han dado de sí los últimos 12 meses en ámbitos como la política, la cultura, el deporte o la religión.

A pesar de haber andado a vueltas con las elecciones durante más tiempo del deseado y de que todavía no hay Gobierno, la XIV legislatura recién estrenada será histórica. 16 partidos tendrán representación en nuestra Cámara baja, con una pluralidad política nunca antes vista en nuestro país. El bipartidismo ya es cosa de otros tiempos.

Todo apunta a que Inés Arrimadas será la nueva líder de Ciudadanos. Lo cual supone la principal muestra de la fuerza con la que las mujeres empiezan a copar los puestos de responsabilidad en los grandes partidos españoles. Cayetana Álvarez de Toledo, Adriana Lastra e Irene Montero son otras exponentes de la cada vez mayor importancia de nuestras políticas, que salen más que reforzadas de este 2019.

La heredera a la Corona española dio su primer discurso oficial en sociedad el pasado mes de octubre, durante los Premios Princesa de Asturias a los que da nombre. Fue la presentación soñada de Leonor, cuya intervención resultó ser uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Su diplomacia y sensibilidad, a la par que el dominio de otras lenguas (como también demostró días después en Cataluña), conquistaron a todos. Felipe VI, como Rey y como padre, no pudo sino sentirse muy orgulloso.

En febrero, el Sumo Pontífice celebró la considerada por muchos como mayor muestra pública de la fe cristiana en Arabia, cuna del Islam. 170.000 fieles asistieron a la Santa Misa que el Papa Francisco ofició en el estadio de Abu Dhabi. Esta marcó un antes y un después dado el mensaje de paz entre los líderes religiosos del mundo que envió. Durante el que fue, además, el primer viaje de un pontífice a la Península Arábiga.

Una de las pinacotecas más importantes del mundo está en España, con dos siglos de vida que así lo reafirman. 2019 ha sido el gran año de homenaje para El Prado, que tiene en sus 7.988 pinturas catalogadas (sólo están expuestas 1.290, el 16%) uno de los grandes patrimonios de nuestro país. Las obras de Velázquez, Goya, El Greco y Rubens, entre otros, descansan de forma inmejorable en nuestro gran museo, que contará con 20.000 metros cuadrados próximamente gracias a una nueva ampliación.

Nadie lo creía posible, pero ocurrió: en China, la selección española masculina sumó un nuevo entorchado mundial al logrado, también en Asia (Japón), allá por 2006. Ricky Rubio, Marc Gasol, Sergio Llull y compañía brillaron sobremanera en septiembre, sin que Argentina pudiese frenar en la final el hambre de un equipo que nunca hace ascos a la gloria. Fue el cierre magistral de un verano cargado de éxitos para las distintas selecciones de nuestra canasta. Su otro gran estandarte fue la selección absoluta femenina, campeona de Europa en junio por cuarta vez.

Rafa Nadal no ha vuelto a ser número uno del mundo en tenis por casualidad (un Roland Garros y un US Open, junto a dos Masters 1000, este año). El manacorense fue el gran héroe del equipo español en noviembre a la hora de conquistar una nueva Ensaladera. El cambio de formato de la competición, con las finales disputándose durante una semana en Madrid, no pudo sentarle mejor a nuestros jugadores. Con mención especial para un Roberto Bautista estelar en lo deportivo y en lo personal: tras la muerte de su padre en pleno evento, sacó fuerzas de flaqueza y volvió para asegurar la conquista de la Davis ante Canadá junto a Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Juan Guaidó es presidente interino del país desde enero, a pesar de que Nicolás Maduro también ocupa la presidencia. Las relaciones diplomáticas de la dictadura del segundo se tambalean, mientras que hasta 54 países reconocen a Guaidó como nuevo jefe de Estado democrático. Entre ellos, España, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros. A ese apoyo se suman la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo. La situación del país continúa sin ser la mejor, pero ya hay algo más de luz en su horizonte.

En un 2019 plagado de buenas noticias para la artista catalana, la mejor llegó en noviembre. Fue entonces cuando la intérprete de Malamente y Con altura se alzó con tres Grammy Latino: Álbum del año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo y Mejor Canción Urbana. Reconocimientos como este demuestran que Rosalía ha traspasado las fronteras españolas y ya es toda una estrella mundial de la música. Un fenómeno como el suyo, de impacto tanto en lo musical como en lo audiovisual, no se veía en nuestra canción desde hace años.

La última película de Pedro Almodóvar es más que seria candidata a alzarse con el premio a Mejor Película Internacional en la gala por excelencia del cine. El tercer Oscar del director manchego podría llegar el próximo 9 de febrero tras un 2019 plagado de elogios para su creación más reciente. A la espera de saber también cómo le va en los Globos de Oro y los Goya, Dolor y gloria ha sido elegida mejor película del año por la revista Time. Además, Antonio Banderas, su protagonista, se llevó el premio a Mejor Actor en el último Festival de Cannes.