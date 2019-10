Portavoces hoy para ser líderes mañana: el papel de las mujeres en la política española

Las mujeres cada vez son más importantes en nuestra política. Y, sin embargo, no hemos visto a una candidata al frente de los grandes partidos desde Rosa Díez con UPyD. Eso sí, ellas acaparan las portavocías: Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Adriana Lastra (PSOE), Inés Arrimadas y Lorena Roldán (Ciudadanos), Irene Montero y Noelia Vera (Unidas Podemos), Macarena Olona (Vox), Rita Maestre (Más País)… Un fenómeno que merece ser analizado.

Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Sistemas Políticos Contemporáneos y Comunicación Política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, aporta a COPE su opinión al respecto. “Se complementa muy bien que la portavoz sea una mujer si el candidato principal es el hombre. Dentro de ese liderazgo femenino, las mujeres son especialmente buenas en la comunicación. Más cercanas, confiables. Y, por tanto, pueden desempeñar con brillantez y certeza esas labores de portavoz”, asegura.

Hay más razones de peso para entender esa apuesta por darle un toque femenino a este cargo. Rodríguez Virgili ahonda en su explicación: “Todas son brillantes oradoras y tienen claridad en los mensajes. Son portavoces sin complejos: no dan sensación de debilidad. Al contrario: fortaleza, claridad, contundencia, mensajes consistentes y sólidos… Pero, a la vez, de forma amable. La suya es una comunicación más tranquila, más sosegada”.

Arrimadas, la mejor posicionada

¿Cuáles son algunas particularidades de las portavoces más reconocibles? Cayetana Álvarez de Toledo es “la mejor formada y la más intelectual”, con “un toque de elitismo”. Por su parte, Adriana Lastra “a veces puede pecar de excesiva sencillez o de simplificar en exceso los mensajes”. Algo que a Irene Montero le ocurre “con los registros”, ya que en ocasiones “hay un exceso verbal” por su parte: “Se pasa de frenada en algunas intervenciones parlamentarias, quiere ser especialmente agresiva o virulenta”.

Para Rodríguez Virgili, la portavoz “más completa” es Inés Arrimadas, a la que incluso ve como “posible número uno” de Ciudadanos si Albert Rivera da un paso a un lado en algún momento. Aunque nuestro experto se queda con el “buen liderazgo” en el global de las políticas españolas, sobre todo “en nuestra historia reciente”.

“Es una cuestión de tiempo, no es algo a lo que vea un techo de cristal en la política española. No creo que sea dentro de mucho cuando veamos a una presidenta del Gobierno en España. Esperemos, quizá, que antes de que veamos a una reina. Esto lleva su tiempo, no se puede imponer. Pero lo estamos viendo en la empresa y lo veremos también en la política”, augura Rodríguez Virgili.

Él mismo nos cita algunos ejemplos de la cada vez mayor presencia de la mujer en nuestra política: “Líderes y presidentas de Comunidades Autónomas, alcaldesas de ayuntamientos como Madrid o Barcelona…”. También se queda con “las tres últimas presidentas de Navarra” o el actual Gobierno socialista, “el más femenino de Europa”. Estar “por encima o alrededor” del 40% de parlamentarias lo deja claro: el día en que veamos a una o varias mujeres al frente de las listas electorales de los principales partidos españoles ya no se atisba tan lejano.