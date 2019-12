Las contundentes palabras de Figo sobre Cataluña que no han gustado a los independentistas

El exfutbolista portugués Luís Figo, elegido el mejor del mundo en 2000, no es precisamente santo de la devoción de los aficionados del FC Barcelona. Después de dejar el club culé para marcharse al Real Madrid, se convirtió en el enemigo número uno para los aficionados del Barça, que nunca le han perdonado su salida.

Ahora, con motivo del Clásico que enfrentaba a ambos equipos, ha manifestado su opinión sobre la situación política que se vive en Cataluña, donde una minoría independentista pretende coartar la libertad de la mayoría de los catalanes.

En una reciente entrevista, el Luís Figo ha explicado la tristeza de ver cómo se ha deteriorado la convivencia en la que fue su casa: “Veo a Cataluña con tristeza. Es una tierra maravillosa y la gente está viviendo allí seguramente malinformada. Les han prometido algo, pero nunca lo van a llevar a un fin. Cuando ves las imágenes que ves y a la ciudad dividida… Es triste. Es mucho mejor que haya cordialidad”.

JULIAN MARTIN

El futbolista aseguraba además que sabe cómo hacer frente al problema de convivencia que se vive en Cataluña: “Soy extranjero, prefiero no opinar. Yo tendría la solución, pero no me compete. Mejor no hablar de política”.

Aunque tiene buenos recuerdos de su época en Barcelona, el exfutbolista asegura que no pisa demasiado la Ciudad Condal: “No reniego de mi pasado, solo puedo decir cosas buenas de la ciudad. Pero no voy mucho porque actualmente no tengo demasiado que hacer allí. Pero si debo ir a Barcelona, voy. Como dicen en mi país: ‘Si tienes miedo, compra un perro’. Y yo tengo tres, así que no tengo miedo”.

OSCAR MORENO

Luís Figo no ha tenido problema en explicar su opinión sobre la situación de falta de libertades políticas que vive Cataluña, donde la minoría independentista tiene secuestrada políticamente a la mayoría social.