Las contradicciones del PSOE con los menas que ha criticado Hermann Tertsch, de Vox

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha criticado en redes sociales las contradicciones en la política migratoria del PSOE, sobre todo en lo referente a los llamados menas, los menores extranjeros no acompañados.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, rescatando un mensaje del alcalde socialista de Badalona, Álex Pastor.

El alcalde badalonés del PSC quiere tanto a Badalona que celebra el gran éxito de impedir allí un centro de menas. Pero el gobierno Sánchez gasta decenas de millones en centros para acoger menas se supone que donde no haya alcalde socialista. Quieren menas para usar contra otros. pic.twitter.com/l0vzd1eN6T — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 14, 2019

"El alcalde badalonés del PSC", dice Tertsch, "quiere tanto a Badalona que celebra l gran éxito de impedir allí un centro de menas. Pero el gobierno Sánchez gasta decenas de millones en centros para acoger menas se supone que donde no haya alcalde socialista. Quieren menas para usar contra otros".

El tuit incluye una captura de pantalla de un tuit de Álex Pastor en el que se lee: "Esta tarde he podido compartir charla y retos de futuro con los vecinos y las vecinas del barrio del Remei. Les he podido comunicar, además, que hemos conseguido que la Generalitat no instale ningún centro de MENAS en el barrio".

lugar para acoger a estos menores. El contexto de riesgo de exclusión social no favorece a su desarrollo y garantizamos así la buena convivencia entre vecinos; evitando darle alas a la xenofobia. Lo demás es ruido y no conocer la realidad de #Badalona. (2/2)#EstimemBadalona — Álex Pastor /❤️ (@AlcaldePastor) September 13, 2019

Este es el mensaje del alcalde socialista de badalona que ha criticado Hermann Tertsch, al considerar que es contradictorio con la política migratoria que defiende el PSOE.