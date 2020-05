Las claves con las que debes acudir a una ITV a pasar la revisión de tu coche

Con todos los locales de inspección de las ITV cerrados durante este largo periodo de confinamiento, las citas se han ido acumulando para aquellos conductores a quienes les haya vencido el periodo de vigencia de la inspección técnica de vehículos.

Aunque habrá tiempo de sobra para pasar la inspección, las primeras citaciones ya están llegando a los correos de los propietarios y propietarias de los vehículos en la Comunidad de Madrid. Es el caso de Ángel. Le citaron por correo electrónico para pasar la ITV este jueves y nos cuenta su experiencia: “los empleados te van diciendo lo que tienes que hacer en todo momento. Pagas con tarjeta en la ventanilla, recoges los papeles y no sales del coche para nada. Ellos van con guantes y mascarilla y no entran en el vehículo. Al terminar de pasar la ITV te piden que aparques fuera y te dan los papeles”.

Ángel se ha sentido seguro en todo momento aunque ha tenido que esperar bastante tiempo, a pesar de ir con cita previa. “Ha sido una sensación de volver al pasado como las primeras veces, cuando no había cita previa para pasar la ITV y las colas eran enormes.

Ha habido una gran diferencia respecto a las últimas inspecciones cuando yo me sentaba a tomar un café y leer la prensa mientras esperaba a que terminaran de pasar las pruebas técnicas, un proceso que era mucho más rápido. Pero eso sí, me he sentido seguro en todo momento. No me he movido del coche y los trabajadores llevaban guantes y mascarilla”, nos comenta Ángel.

Para las ITV que hayan vencido durante este tiempo de alarma, se amplía el plazo para pasarla durante treinta días naturales a partir del día en que concluya el confinamiento. A ese mes de prórroga se añaden quince días por cada semana de encierro en casa. Es decir que aquellos a los que les haya caducado la ITV en la semana del 14 al 20 de marzo, tendrán como tope para pasar la inspección hasta mediados del mes de julio. Eso sí, para volver a pasar la ITV el próximo año 2021 el tope de tiempo no tendrá en cuenta estas prórrogas y volveremos a poner a cero el marcador de las inspecciones de vehículos respecto al primer periodo marcado en el cuaderno de bitácora de nuestro coche.