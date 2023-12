Lafuente afirma que la Ley de Costas que prepara el Govern "tendrá el contenido que quiera el Parlament"

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha afirmado que la Ley de Costas que prepara el Govern "tendrá el contenido que quiera el Parlament" porque "en democracia, el Govern hace proyectos de ley y en el Parlament se elaboran las leyes", siguiendo lo marcado en "primero de derecho y de parlamentarismo".

Lafuente se ha pronunciado así este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta al diputado socialista Marco Antonio Guerrero, quien ha acusado al Govern de "mentir" al prometer "un deslinde propio en Formentera" a pesar de saber que "el gobierno autonómico no tiene transferida esta competencia".

Guerrero ha advertido por tanto a Lafuente de que "tiene un problemón" porque "sabe que no podrá cumplir con el deslinde prometido por la presidenta Prohens, en enero, cuando aún era candidata, a la ciudadanía de Formentera" porque "no tiene estas competencias". "Le metieron un gol a la ciudadanía y es una lástima que no hubiera VAR", ha lamentado, apuntando que "el PP ganó las elecciones en Formentera por esta promesa aunque, visto el bodevil actual en la isla, más valdría que hubieran perdido".

Lafuente, por su parte, ha insistido en que el contenido del proyecto de ley que está elaborando el Govern "será el máximo que permite el marco jurídico de esta Comunidad, el que permite el artículo 30.3 del Estatut d'Autonomia, que establece las competencias exclusivas en ordenación del territorio incluyendo el litoral, y el 32.17, que dice también que el Govern tiene la competencia en la gestión del dominio público marítimo terrestre".

Por tanto, ha añadido, "el Govern está trabajando y, de hecho, ha firmado un acuerdo con la Universidad para tirar adelante un marco jurídico estable que haga posible una ordenación jurídica que haga compatible la actividad económica con la protección del territorio, como tienen otras comunidades como Cataluña o Galicia y de acuerdo con lo que establece precisamente el Estatut, una ley orgánica que está por encima incluso de las leyes ordinarias". "Además, siguiendo las recomendaciones del Parlamento y del Consejo de Europa, que solicita que se haga una gestión integrada con los ayuntamientos y con los consells insulares de la costa", ha apuntado.

"El Govern mantiene" de este modo, ha incidido, "su postura, también respecto al deslinde de Formentera, que era bien clara y bien evidente, que es la misma que acordó el Consell Insular de Formentera por unanimidad, recurrir al reglamento de costas". "La duda", con todo, ha concluido, "está en si van a hacer un Pedro Sánchez y van a cambiar de opinión y lo que aprobaron en Formentera de recurrir al reglamento de costas no lo van a mantener ni aquí ni en Madrid".