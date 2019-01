JxCat llama a ERC y la CUP a trabajar para restituir a Puigdemont como president

JxCat ha hecho este miércoles un llamamiento a ERC y la CUP a "trabajar para restituir" a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de Cataluña.

El mensaje ha sido lanzado a través de un vídeo difundido en las redes sociales en el que participan los diputados de JxCat, justo cuando se cumple un año de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el pleno en el que la mayoría independentista iba a investir a distancia a Puigdemont.

Avui fa un any que s'hauria d'haver celebrat el ple d'investidura per restituir el president @KRLS Puigdemont.



El nostre compromís de restituir-lo continua vigent.



Hi érem, hi som, hi serem.



#presidentPuigdemont pic.twitter.com/Q5Hlpa1BJI