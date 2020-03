Son muchos muertos, dicen entre lágrimas, desde un juzgado de Madrid. “Es una saturación de muertos”. Al elevado número de personas que mueren en los hospitales por el coronavirus hay que sumar las personas que mueren en casa, por coronavirus o por otras causas. Hasta 250 certificados de defunción se firmaron en un sólo día en un juzgado de guardia de Madrid, cuentan a COPE fuentes del juzgado. De edades distintas, jóvenes y mayores, pero principalmente mayores. Situaciones duras en el hospital y situaciones duras en muchos domicilios. Muchas de esas personas estaban solas. Y desde el juzgado reflexionan sobre lo que ocurre en España con muchos mayores, que se quedan solos. O que los dejamos solos.

Cuando una persona que vive sola no atiende a las llamadas ni abre la puerta, la familia, vecinos o amigos, llaman a la Policía. Y en estos días de pandemia y alarma ni a la Policía ni a las urgencias les resulta fácil acudir a un domicilio por la carga de trabajo. A veces, horas y horas de espera, pero es que “no dan abasto”, nos dicen.

Hasta que no llegue la policía, el forense no puede entrar para certificar el fallecimiento. La Policía es la encargada de custodiar el domicilio en el que se encuentra el cadáver. La comisión judicial, con el juez a la cabeza, sólo va cuando se detecta que la muerte no ha sido por causa natural. El forense envía el acta al Instituto Anatómico Forense, donde son enviados los fallecidos en estos casos. El Registro Civil ha tenido que ampliar el horario para conceder el elevado número de licencias de enterramiento. Todo está saturado.