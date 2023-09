Junta revisa los "protocolos internos de publicación" en redes tras el "error" de un tuit del Centra sobre Blas Infante

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha informado este jueves de una revisión y modificación de los "protocolos internos de publicación en redes sociales y la supervisión de contenidos" al hilo del "error" que se cometió este pasado mes de agosto con la publicación de un 'tuit' en la cuenta del Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre el fusilamiento de Blas Infante, reconocido como 'Padre de la Patria andaluza'.

En concreto, el pasado 2 de agosto, el Centra publicó un 'tuit' en la red social ahora llamada 'X' --antes Twitter-- en el que decía que "Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal".

Así se lo ha recordado al consejero de la Presidencia el diputado del PSOE-A José Aurelio Aguilar en el transcurso de una comparecencia en comisión parlamentaria de Antonio Sanz, al que el representante socialista ha pedido que opine sobre dicho 'tuit'.

Al respecto de esta cuestión, el consejero ha querido "diferenciar" entre lo que ha calificado de "error" --dicho comentario en redes sociales--, por el que la propia entidad "pidió disculpas", y la labor "muy importante" del Centra en tanto que "una de las instituciones del servicio público desde las que el Gobierno andaluz contribuye a los objetivos básicos de nuestra comunidad", siguiendo lo recogido en el Estatuto de Autonomía.

En concreto, el consejero ha señalado que entre dichos objetivos en los que trabaja la Fundación del Centro de Estudios Andaluces --adscrita a la Consejería que él mismo dirige-- figuran "el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento y la investigación", y al respecto ha valorado que trabajos como los que se llevan a cabo desde el Museo de la Autonomía de Andalucía o publicaciones como la revista 'Andalucía en la Historia' son "ejes muy importantes".

Además, Sanz ha subrayado que la Fundación Centra está además trabajando en diversos proyectos para dotar de "mayor protagonismo" a los símbolos originales de Andalucía, y para ofrecer una imagen y una idea de lo que representa la cultura "absolutamente plural", así como de "manera fidedigna" de la historia de la comunidad autónoma.

Finalmente, sobre el referido 'tuit', el consejero ha comentado que "hemos revisado y modificado los protocolos internos de publicación en redes sociales y la supervisión de contenidos en la confianza de que este tipo de errores no se vuelva a producir". "Sencillamente, cuando se trata de decir lo lamento, se debe decir, y eso es lo que le puedo trasladar como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía", ha concluido Antonio Sanz en su respuesta al parlamentario del PSOE-A.

PSOE-A: "LA DERECHA TIENE UN PROBLEMA CON LA MEMORIA HISTÓRICA"

Por su parte, José Aurelio Aguilar ha señalado que, "efectivamente, fue un error" dicho 'tuit', y ha considerado que "la derecha en Andalucía tiene un problema con la memoria histórica", porque ya el 10 de agosto de 2019, igualmente con motivo del aniversario del fusilamiento de Blas Infante, el Parlamento autonómico publicó "un 'tuit' parecido" en el que hablaba de "fallecimiento por fusilamiento" del 'Padre de la Patria andaluza', según ha advertido.

"No sé si el problema que tienen con la memoria histórica se debe a que desgraciadamente en nuestra tierra la represión franquista, la masacre a la que sometieron los alzados y los golpistas franquistas fue especialmente cruenta, pero verdad, justicia, reparación y deber de memoria son principios asentados internacionalmente, y que hay que llevar a la práctica", ha manifestado José Aurelio Aguilar.

El parlamentario socialista ha añadido además que "las leyes de Memoria, también la andaluza, cuyo cumplimiento deja bastante que desear" por parte del Gobierno del PP-A, "tratan de recuperar y difundir la memoria desde la reafirmación de las libertades fundamentales y valores democráticos, y también el reconocimiento de los que padecieron violencia y represión, como fue Blas Infante, que fue fusilado por defender unas ideas que estoy convencido de que hoy compartimos", ha trasladado Aguilar a Sanz.

El representante del PSOE-A ha advertido de que comentarios en redes como los citados "son pequeños intentos de cómo se va intentando reescribir la Historia y casi de justificar lo ocurrido incluyéndolo dentro de una espiral de violencia" que se habría dado "en aquellos años, y que no fue así", según ha remarcado antes de incidir en defender que "no hay odio ni rencor en el ejercicio de la memoria, sino un esfuerzo para el reconocimiento de las víctimas, que fueron injustamente masacradas, y un compromiso para que nada de esto vuelva a ocurrir", según ha sentenciado el diputado del PSOE-A antes de concluir avisando de que los socialistas "no dejaremos nunca que se haga una reescritura de la Historia como desde alguna instancia se pretende".