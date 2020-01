Junqueras, en el Parlament: "Volveremos a hacer un referéndum de autodeterminación"

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que celebrar un referéndum de autodeterminación es "una cosa normal" en el mundo y ha dado por hecho que en Cataluña habrá otra convocatoria como la del 1 de octubre de 2017: "Lo volveremos a ejercer", ha garantizado.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Junqueras ha destacado que "a lo largo del siglo XX ha habido 106 referendos de autodeterminación en el mundo", 54 de los cuales "se han celebrado a partir del 1991", y 26 de ellos se hicieron "sin el consentimiento del Estado matriz".

Por ello, ha señalado que celebrar "un referéndum de autodeterminación es una cosa normal" y ha recalcado: "Nosotros queremos volver a ejercerlo, y lo volveremos a ejercer". Eso sí, ha reconocido que, para llevar a cabo otro referéndum, el independentismo necesita "acumular fuerzas, ser más, sin duda". Junqueras ha tachado de "injustas" las condenas de cárcel dictadas por el Tribunal Supremo a los líderes del "procés".

El exvicepresidente del Govern ha asegurado que la "represión" no ha dado resultado porque no ha hecho "desistir" al independentismo, y ha añadido: "La cárcel es una parte más del camino hacia la libertad". "No tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca, y menos ahora", ha recalcado Junqueras, para quien "nada" de lo que hizo el Govern del 1-O era "delito": ni "celebrar un referéndum", ni "defender la independencia de Cataluña".