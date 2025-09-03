COPE
El juez Peinado adelanta al día 10 la declaración de Begoña Gómez y pide a Moncloa todos sus correos desde 2018 para que los analice la UCO

Pide a Presidencia copia de los correos de la esposa del presidente del Gobierno desde julio de 2018

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado adelantar la declaración de Begoña Gómez --fijada inicialmente para el día 11-- al 10 de septiembre, a las 12.00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor contesta a la petición de la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que explicó al juzgado que tenía que acudir a otra citación el jueves 11 en Tenerife.

En otra providencia, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha reclamado a Presidencia copia de los correos de Gómez desde julio de 2018.

En concreto, ha solicitado que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "análisis e informe".

