Juan José Cortés espera prisión permanente revisable para el asesino de Laura Luelmo

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en enero de 2008 por el pederasta Santiago del Valle, y presidente de la Plataforma 18-M, asociación nacional de apoyo a víctimas de delitos violentos, ha confiado en que al asesino de Laura Luelmo "le caiga" la prisión permanente revisable.

Cortés, que ha participado en la concentración que se ha celebrado a las 21:00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Huelva en repulsa por la muerte de la joven zamorana en El Campillo (Huelva), ha manifestado en nombre de la Plataforma 18M la "indignación y condena por ese asesinato".

"Un criminal sin escrúpulos le quitó la vida. Un cobarde que no merece otra cosa que la Justicia sea implacable con él y le caiga la prisión permanente revisable, que se lleve toda la vida en la cárcel", ha señalado.

Ha dejado claro que la prisión permanente revisable es "un arma, una herramienta al servicio de los jueces en España para evitar que criminales salgan a la calle para cometer segundos delitos".

Se ha referido a Bernardo Montoya, la única persona detenida como sospechoso por estos hechos: "El supuesto asesino, el que está detenido, tiene antecedentes penales por asesinato, con ese tipo de delitos si se le hubiese aplicado la prisión permanente revisable, en estos momentos reconocida en el Código Penal, ahora mismo podríamos decir que Laura Luelmo podría estar viva, porque ese criminal hubiera estado en la cárcel".

"No queremos a más asesinos en la calle, los queremos en la cárcel, que es donde tienen que estar si no son capaces de reinsertarse, y nuestros hijos en la calle disfrutando de la vida", ha añadido.

En su opinión, "no puede ser que las mujeres en España vivan con miedo, esto no es un país tercermundista, aquí nos han garantizado constitucionalmente la seguridad y la libertad de todos los españoles, pues le exigimos a los legisladores y al Gobierno de España que cumplan con la Constitución y la única manera es mandando a los criminales y asesinos a la cárcel; no más beneficios penitenciarios, que cumplan las condenas íntegramente".

La sociedad está "conmocionada con estos tipos de crímenes que llenan nuestros corazones de rabia contenida y humedecen nuestros ojos", pero "no acabarán con la esperanza de que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo", ha concluido al grito de "Justicia", al que se han sumado las decenas de personas que se han dado cita en la concentración.