José María Carrascal habla alto y claro sobre Sánchez y Ayuso por varios detalles de su reunión

El veterano periodista, José María Carrascal, ha analizado en su columna de ABC la reunión que Sánchez y Ayuso mantuvieron el pasado lunes en la Plaza Mayor para tratar la grave situación que afronta la capital de España y la Comunidad de Madrid frente a la pandemia. En este punto. Carrascal ha querido analizar los gestos, las palabras y los detalles de una de las reuniones más importantes en la apertura de este curso político.

El periodista ha comparado la reunión con un acto parecido a la ceremonia de una boda: "Solo faltó que los espectadores irrumpieran en gritos de "¡Que besen! ¡qué se besen!" ante aquel despliegue de boato y afecto. Si no lo hicieron fue posiblemente porque el protocolo del virus ha sustituido el ósculo por el codazo, lo menos apropiado para aquella escena tan tierna. Así que se sustituyó por una leve inclinación de cabeza, como los novios al casarse o los diplomáticos al firmar la paz que pregonaba un fondo de banderas de España y de la Comunidad madrileña".

Las reflexiones de Carrascal sobre la reunión entre Ayuso y Sánchez

Carrascal también ha analizado, según su punto de vista, cómo han llegado ambos líderes a esta reunión tan importante: "Lo que les une en este falso pacto no es su fortaleza, sino su debilidad. Ambos han ido derrotados por el virus en su primera acometida y empiezan a estarlo en la segunda, lo que puede serles letal. Pero mientras él cuenta con el apoyo de su partido, al menos mientras siga al frente del Gobierno, ella solo cuenta con el de Casado, que la eligió, y su caída le alcanzaría de rebote, tras lo de Cayetana, al acusársele de no saber elegir colaboradores".

Gracias @sanchezcastejon por tu visita a @comunidadmadrid, la casa de los españoles en Madrid. pic.twitter.com/tDozAW0vbB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 21, 2020

En la misma dirección, el reconocido periodista se ha centrado en la figura de Pedro Sánchez: "Aunque tampoco se crea que Pedro Sánchez, vamos a llamarles por sus nombres, está en mucha mejor situación que Isabel Díaz Ayuso. Es más cínico, más hábil y cuenta con la enorme palanca del Gobierno. Pero ambos pertenecen a la última hornada de líderes, crecidos subiendo peldaño a peldaño desde las organizaciones juveniles de sus partidos, sin mucho bagaje intelectual, ya que la fidelidad al jefe cuenta más que la preparación o el currículo. Aunque también es verdad que la crisis actual está dejando en evidencia tanto a los juniors como a los seniors".

El mensaje de Carrascal sobre el futuro de la política

Por último ha querido hacer una radiografía de la actualidad: "Pero los jóvenes necesitan un gurú, un chamán o un viejo profesional de la política que les guíe por los vericuetos de la nueva situación, donde se pierden unos y otros. No cito nombres, están en la mente de todos, aparte de que tampoco importa. Cuando se hace decir a Pedro: 'esta no es una guerra ideológica, sino epidemiológica' se hacen juegos de palabras, no política de estado, primero porque el bicho no tiene ideología, ataca tanto a unos como a otros. Luego, porque ni izquierdas ni derechas han acertado con él. Es lo que tiene a la gente tan cabreada".

