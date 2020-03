José Manuel Soto anima a saltarse el confinamiento y las redes reaccionan así: "Es usted un irresponsable"

José Manuel Soto no se corta un pelo a la hora de decir lo que piensa en las redes sociales. El coronavirus ha sido el último objeto de debate del cantante cordobés, que ha generado mucha polémica en las redes sociales estos días. ¿El motivo? Un vídeo en el que Soto daba su particular opinión sobre el confinamiento al que se ve obligada la población española desde el pasado 15 de marzo.

La opinión de Soto sobre el aislamiento

“Yo, si me dicen que tengo que estar encerrado, estoy encerrado. Pero pienso que el que una persona salga al parque, a dar un paseo, a tomar el sol, pegarse una carrerita, un rato en bici él solo… Sin grupo, sin gimnasio, sin nada. Creo que es bueno y es saludable. Y fortalece las defensas. Que aquí estamos luchando contra un virus, que es fundamental que tengamos las defensas fuertes”, comenta Soto en su intervención ante la cámara.

El alcalde de Valladolid, entre los críticos

Esta invitación a saltarse el aislamiento decretado por el Gobierno no sentó nada bien en Twitter. Ni a los seguidores de Soto ni a aquellos que no lo son. Las críticas no tardaron en aparecer en su timeline. Una de las más sonadas corrió a cargo de Óscar Puente, alcalde de Valladolid por el PSOE.

“Una reflexión para este intelectual de la derecha (en este caso no es un titiritero). Si se permite salir a correr a todo el mundo. ¿Cómo conseguirás tú correr solo? ¿O quieres que se apruebe una norma sólo para ti?”, se preguntó el político.

Soto no tardó en contestarle. “Pues mire usted ni soy intelectual ni represento a nadie y lo que digo es que el día tiene muchas horas y que no es tan difícil organizarse para que todos puedan salir un rato y no sólo los que tengamos perro. Habrá quien se salve del virus y muera de diabetes o de hipertensión. Salud y suerte”, se mantuvo en sus trece el cantante.

De hecho, y no contento con su respuesta, Soto aprovechó su interacción con Puente para propinarle un ‘zasca’. “Yo me puedo equivocar y usted también, pero la diferencia es que usted es el alcalde de una gran ciudad (y representa a TODOS sus ciudadanos, no sólo a los de izquierdas), y yo sólo me represento a mí mismo. Gracias y buena suerte”, escribió al compartir un momento embarazoso del alcalde pucelano, relacionado precisamente con el coronavirus.

Las redes, descontentas con Soto

No obstante, Puente no fue el único que arremetió contra Soto por su manifiesto a favor de poder salir a la calle a pesar de la pandemia. “Pienso que es usted un irresponsable”, comentaba una tuitera. “También es epidemiólogo y virólogo er chavea este?”, se indignaba otro usuario.

“Iba a decir una burrada… ¿Pero sabes qué?... Paso, guardo mis energías para mis pacientes que necesitan que esté al 100%... Ojalá nunca necesite de nuestra atención, Sr. Soto. Att. Una enfermera”, fue otra de las respuestas para el vídeo de Soto. Debido al revuelo causado, no tuvo más remedio que borrar las imágenes de su perfil.

Sin embargo, estas no tardaron en ser replicadas en otra cuenta. Por tanto, las críticas se acumularon para José Manuel Soto. Quien, a pesar de todo, no dejará de lado esa faceta de verso libre que no para de explotar en la red social de los 140 caracteres.