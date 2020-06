El nuevo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, un experto en la lucha antiterrorista

Sus polémicas palabras en una rueda de prensa donde aseguró que la Guardia Civil trabajaba para "minimizar" los bulos y críticas al Gobierno durante la pandemia, son, sin duda alguna, la principal cara que se conoce del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago. Pero ¿qué se esconde detrás de él?

El general Santiago lleva ya más de cuatro décadas de servicio en la Benemérita. En su círculo más cercano lo definen como un hombre sereno, afable y discreto. Llegó a La Moncloa para sustituir en el comité técnico encargado del seguimiento de la pandemia al DAO, Laurentino Ceña, tras ser infectado por coronavirus.

El general Santiago, un experto en la lucha antiterrorista

A lo largo de su carrera ha prestado servicio en el GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, una emblemática unidad del instituto armado en la lucha antiterrorista. También ha estado destinado en el Servicio de Información de la Guardia Civil, el cual dedicaba por completo a combatir a ETA. De hecho, Santiago estuvo destinado en el País Vasco, por lo que conoce de primera mano la situación que se viva en esta comunidad española.

Pero no sólo ha prestado servicio dentro de nuestras fronteras, puesto que José Manuel Santiago ha integrado varias misiones internacionales junto a miembros de las Fuerzas Armadas. En concreto, estuvo en las misiones que llevaron a cabo los guardias civiles en El Salvador.

También estuvo integrado en los contingentes que el Gobierno desplegó en los Balcanes, concretamente en Bosnia, en el marco de las operaciones internacionales que se llevaron a cabo en la zona. Igualmente, intervino en misiones en Libia.

Como teniente coronel estuvo al frente de la Jefatura Fiscal y Fronteras; y formó parte del Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea.

Tal y como denota su hoja de servicios, así como por lo que apuntan algunos mandos de la Guardia Civil, José Manuel Santiago es considerado más militar que civil. Un hecho que hace especialmente significativo su nombramiento, más allá de las palabras que pronunció el general en aquella famosa rueda de prensa, pues contrasta con las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, quien afirmó que como líder de Podemos, vería "muy bien" la desmilitarización de la Guardia Civil.

"Si respondiera como líder de mi partido, diría que el hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse, sindicarse, como reivindican las asociaciones profesionales, me parecería muy bien", precisando, a renglón seguido, que como vicepresidente segundo del Gobierno debe ser "prudente" y "no hacer comentarios", porque no le corresponde.

