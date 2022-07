El fiscal Javier González, en COPE.es: "Una justicia a tres o cuatro años vista, no se puede llamar justicia"

Aprobó la oposición con tan solo 23 años y ahora, ya con 26 decide publicar 'Reflexiones de un joven fiscal. Acceso a la Judicatura en España, la Fiscalía y un servicio público de justicia' (editorial Colex). Javier González Gutiérrez recuerda en COPE.es que si se remontara a sus añosde carrera habría deseado un libro como este, que le 'estimulara' para no olvidar que el objetivo por el que se esforzaba merecía la pena pero también, para saber que se trata de una profesión con "muchas aristas" que hay que pulir.

Aunque a priori pudiera parecer una publicación solo para estudiantes de Derecho, también está pensada para curiosos en general que quieran saber un poco más acerca de los fiscales, porque el libro también va de una "ensoñada justicia mejor" y de los valores de un servicio público muchas veces desconocido para el gran público.

COPE.es ha conversado con el que fuera uno de los fiscales más jóvenes de España sobre algunos temas de actualidad recogidos en su libro:

Pregunta: Buenos días Javier, primera pregunta obligada,¿qué hace un fiscal?

Javier González Gutiérrez: Buenos días, "el tribunal decide, el fiscal es proactivo e impulsa, persuade y trata de conseguir la decisión más acorde a la legalidad".

Pregunta: Un clamor de la sociedad es una Justicia más ágil, ¿cómo se pueden acelerar los procesos?

J.G.: "La única forma es con inversión económica, creación de juzgados, convocatoria de oposiciones de todos los cuerpos que intervienen en el sistema (ya que parece que con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia está todo hecho) e implementar los sistemas de resolución extra-procesal de conflictos. Convocar oposiciones también conlleva mantener en condiciones dignas, de estabilidad personal y seguridad a los propios funcionarios, a veces no ocurre y es reprochable, como los compañeros en expectativas de destino, no es justo. Una justicia a tres o cuatro años vista de la controversia a resolver no se puede llamar justicia".

Pregunta: Hablando de oposiones, Podemos ha propuesto sustituir la oposición a juez y fiscal por un 'MIR judicial'...

J.G.: "El sistema actual es el menos malo de los posibles y puede volverse más complejo, pero no quitarle ejercicios orales o simplificarlo, porque no todas las aptitudes del aspirante pueden valorarse sobre el papel; como la oratoria o el control de los estados de ánimo que sólo pueden examinarse oralmente. Me pregunto si una persona que no es capaz de defender con garantías una exposición sobre materias jurídicas ante un tribunal examinador puede sentarse en estrados como fiscal o juez, así como informar o decidir sobre aspectos tales como la guarda más procedente para un menor o ingresar en prisión provisional a una persona".

Pregunta: En el libro habla de la elección del Fiscal General del Estado y de las reformas que deberían de emprender para designarlo...

J.G.: "El fiscal General del Estado es designado a propuesta del Gobierno, pero depende exclusivamente de la Constitución y de las Leyes; además, en el proceso de elección participan todos los poderes del Estado. Si el Gobierno tiene que dar instrucciones a alguien, que se las dé al servicio jurídico del Estado, que no somos nosotros, básicamente porque ninguna Ley así lo establece. No puedo obviar que alguna que otra palabra desafortunada y desde luego desconocedora del funcionamiento de órganos democráticos tan fundamentales como el Ministerio Fiscal haya podido inducir a error a algunos ciudanos; pero la Fiscalía depende exclusivamente del ordenamiento jurídico y la designación discrecional del FGE no lo cambia en aspecto alguno, la prueba está en que el propio fiscal General sólo puede ser cesado por causa legal y no discrecionalmente".

Pregunta: Entonces, se trataría más bien de una cuestión cosmética...

J.G.:"En el libro elucubro algunas ideas que permitirían visualizar esta figura por la ciudadanía de forma más imparcial, pero por una cuestión de imagen democrática, porque somos imparciales e independientes y eso no va a cambiar. Para mi, el primer requisito del fiscal General debería ser pertenecer a la Carrera Fiscal (como la fiscal actual y su predecesora), soy absolutamente monogámico, a nosotros lo que nos pertenece".





Pregunta: ¿Por qué es importante la autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal?

J.G.: "Actualmente nuestra partida presupuestaria viene dada desde la partida del Ministerio de Justicia, no tenemos una asiganción inmediata y expresa para nuestra auto-gestión desde los Presupuestos Generales del Estado, lo cual merma en ocasiones nuestra situación económica. Muchos creemos que ésto sería importante de cara a una mejor autonomía, gestionar nuestros propios haberes como hace el Consejo General del Poder Judicial, la situación actual es un desagravio comparativo injustificado".

Pregunta: Uno de los problemas de la justicia española es la interferencia e instrumentación por parte de los partidos políticos...

J.G.: "Honestamente pienso que a los procedimientos judiciales no les influyen aquellos ruidos; el juego de cartas afecta a una cuestión gubernativa, pero no estrictamente de proceso judicial y en nada afecta a la imparcialidad e independencia de procesos judiciales. Sí hay algo que creo que debería respetarse y es la presunción de inocencia; lamentablemente las condenas sociales y políticas se anticipan muchas veces a las judiciales".

Pregunta: Otro caballo de batalla es el desprecio a las resoluciones y procedimientos judiciales...

J.G.: "Quién las ponga en duda que oposite, aprenda derecho y las dicte. Por poner un ejemplo, no se pone en duda por nadie como un cirujano opera, pero cualquiera es juez o tribunal aunque no se haya leído ni la Constitución ni sepa de que año es el Código Penal. En cualquier caso lo cierto es que, de cara a la ejecución de los fallos judiciales, en nada influye que se las respete o no porque igualmente se cumplirán".

Pregunta: Por último, ¿por qué la necesidad de crear una Comisión Ética?

J.G.:"La Comisión Ética - ya elegida y pendiente de constituirse aún- es el órgano encargado de interpretar el Código Ético del Ministerio Fiscal, aprobado en 2021. Los miembros de la Comisión los elegimos de forma democrática por votación entre aquellos compañeros que decidieron presentar candidatura. Nuestros principios éticos nos definen como institución, un órgano encargado de velar por ello e interpretar nuestro código deontológico es de gran importancia, especialmente por cuestiones de imágen y garantías".