Irene Montero se defiende así de que le acusen de ocultar un trabajo en su currículum

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido este domingo a las acusaciones de que había ocultado en su currículum que, antes de formar parte de Podemos, trabajó como cajera para una cadena de electrodomésticos. Una revelación que ha causado todo un revuelo en redes sociales donde ha recibido tanto respuestas de crítica por la “ligereza” del currículum como de apoyo por la líder de la formación morada.

Según publicaba este domingo OkDiario, la ministra de Podemos habría borrado del perfil del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado que trabajó en 2011 como cajera en una tienda Saturn, una cadena de electrodomésticos alemana. Un aspecto que, según cita el medio, sí que aparecía en el Portal de Transparencia de Podemos en las últimas semanas.

Un detalle que ha provocado todo un revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios han destacado la escasa experiencia profesional de la ministra en algún puesto laboral relacionado con su campo, como apoyos de quienes destacaban la poca relevancia de su currículum. Ahora ha sido la propia Irene Montero la que ha acudido a su perfil personal en la red social Twitter, donde se ha defendido de las críticas y ha aclarado la polémica con su currículum.

“TUVE 9 MATRÍCULAS DE HONOR”

“Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra”, escribía Irene Montero en su perfil en redes sociales después de que su nombre se convirtiera en tendencia todo este domingo. “Fui cajera en el Saturn de San Sebastián de los Reyes. Trabajando, con el apoyo de mis padres y con becas por tener buenas notas estudié Psicología y acabé con más de un 9 de media”, se jactaba la ministra de Igualdad al recordar su paso por la cadena de electrodomésticos.

Continuaba defendiéndose Irene Montero de las acusaciones asegurando que obtuvo 9 matrículas de honor: “Hice un máster en psicología de la educación. Tuve 9 matrículas de honor de 15 posibles y 9,5 en el trabajo de fin de máster. Gracias a eso gané compitiendo en una convocatoria pública mi contrato de investigación FPU para hacer la tesis doctoral”.

“DEJÉ HARVARD POR PODEMOS”

“Me concedieron una estancia en Harvard que no pude disfrutar porque renuncié a mi contrato ya que me resultaba incompatible con mis responsabilidades en Podemos”, argumenta la ministra sobre los méritos de su currículum.

Por último, reivindicaba Montero: “¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento”.

UNAS EXPLICACIONES QUE NO HAN GUSTADO A TODOS

A pesar de los argumentos y las explicaciones de Montero, muchos usuarios han insistido que las quejas no provienen de sus notas ni su expediente académico sino sobre el volumen de su experiencia laboral.

