Interior cierra el grifo de las salidas de inmigrantes tras el escándalo de las llegadas a la península

El Ministerio del Interior pone fin a la salida de inmigrantes magrebíes desde Canarias hacia la península tras la polémica desencadenada por la llegada masiva a los aeropuertos de Granada y Valencia, entre otros. Ese desembarco permanente llevó a la Policía a elaborar un detallado protocolo para afrontar la nueva situación en aeropuertos como los de la comunidad valenciana durante este fin de semana. Documentos desvelados aquí por COPE. Sin embargo, apenas 12 policías han participado en ese refuerzo operativo ya que las llegadas se han reducido de manera drástica. Hemos pasado de las más de 300 registradas en el aeropuerto de Manises (Valencia) durante el puente de la Constitucion “a un registro prácticamente cero”, nos dice una fuente de la Seguridad que participa la gestión de esta crisis.

La razón es que se han establecido los controles sanitarios en los aeropuertos canarios. Los escasísimos inmigrantes que han llegado desde el viernes “no tenían ni siquiera la posibilidad de ser repatriados”, según estas fuentes. No han sido detenidos. Los controles sanitarios se restablecieron durante la jornada anterior, el jueves, 10 de diciembre. Se produjo después de que trascendiera que estaban llegando por cientos a la península. El hecho fue denunciado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). La respuesta que recibimos sobre la ausencia de controles en origen es que “al ser un desplazamiento nacional, no existen filtros”. A los pocos minutos comenzaron a existir. Esa ausencia de controles sanitarios generó, además, especial malestar y quejas por parte de algunos responsables políticos y de la seguridad tanto en Granada como en Valencia.

Tal fue así que, al tiempo que la Policía se disponía a reforzar sus despliegues para hacer en los aeropuertos de destino lo que no se hacia en los de origen, el mismo jueves se rechazó el viaje de 25 marroquíes en dos vuelos, uno de ellos con destino a Madrid, desde Las Palmas, según fuentes policiales. En total se rechazaron cerca de 200 salidas, según adelantó El País y nos confirman fuentes de Interior. Ese día COPE publicó los documentos que demuestran cómo la Policía se preparaba para recibir una nueva tanda de cara al fin de semana. Interior mando parar.

A todo esto, otros 24 inmigrantes de los considerados “vulnerables” fueron autorizados a volar hacia Madrid el pasado viernes, donde una ONG se ha hecho cargo de su acogida. Estos son los traslados que siempre ha admitido el Ministerio de Interior. Cruz Roja, la ONG de bandera en esa gestión, adelantó a COPE que ha acogido en la península durante todo 2020 más de 1.700 inmigrantes vulnerables o con derecho a protección internacional. Más de la mitad de ellos desde el pasado mes de septiembre.