Interior advierte de que los migrantes de Canarias podrían viajar a la península "por su cuenta"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de dar alojamiento a los inmigrantes que llegan estos días a Canarias, afirma a COPE que “no dan información sobre reubicaciones o traslados” después de que la Junta de Andalucía haya denunciado la llegada de doscientos migrantes procedentes del archipiélago canario sin aviso previo. Advierte, no obstante, que “todos se producen dentro de la legalidad“ y que “son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que controlan los movimientos que se están llevando a cabo”.

No en balde ha sido un sindicato policial, el SUP, el que ha encendido la alerta. Desde este sindicato se pide “una reunión oficial” con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en demanda de que aplique la ley y las medidas sanitarias. “Ocultar los datos sería un ejercicio de opacidad impropio de una Administración que debe de explicar a la sociedad los pormenores de estos viajes”, dice el SUP en su carta dirigida al titular de ese departamento y fechada este miércoles, 9 de diciembre. Además, han dirigido otra misiva en términos parecidos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Sorprende que la principal ONG responsable de trasladar inmigrantes a la península, la Cruz Roja, se desvincule completamente también de estos vuelos. Así lo hace un portavoz a COPE: “Cuando Cruz Roja se ha cargo de un traslado, y más si es personas vulnerables, -aclara- es para darles acogida y encargarse de ellos en destino.” De hecho, esta ONG informó a COPE la semana pasada del traslado a la península de más de 1.700 personas procedentes de Canarias en lo que va de año. Más de la mitad lo han sido desde el pasado mes de septiembre. Nada que ver con estos nuevos grupos de inmigrantes que, según el alcalde de Granada, quedaron en plena calle nada más aterrizar en cantidades que rondarían los 200.

El Ministerio del Interior mantiene que “ni organizan ni gestionan” esos traslados. Sí admite que autoriza a los que pueden partir hacia la Península atendiendo a su condición de personas vulnerables o con derecho a protección internacional, asilo. Añade que los elegidos no estarían sometidos a ningún control policial. Pueden viajar por su cuenta o solicitar ayuda al sistema de acogida de las ONG.

El portavoz del Gobierno andaluz ha afirmado que “el Gobierno de España con estos traslados está incumpliendo la normativa”. Desde Andalucía piden información, lealtad y coordinación.