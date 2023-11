Un interés político de siete votos: COPE constata el malestar en el mundo judicial tras el acuerdo PSOE-Junts

“Una jugada política aberrante”, dicen a COPE fuentes jurídicas. Esta situación no hay por donde cogerla, ni jurídica, ni política, ni moralmente. Se socava el Estado de Derecho. Es un ataque al Poder Judicial. El texto anunciado está lleno de inconcreciones, es un anuncio de anuncios, y les gustaría saber cómo lo van a articular porque determinados puntos no se pueden llevar a cabo con la ley en la mano, a día de hoy. Las fuentes consultadas señalan que cualquier ley tiene que tener una memoria de impacto, de impacto normativo en el funcionamiento de los tribunales. Pero en este caso, en el de la ley de amnistía, no se ha hecho, es un interés político de 7 votos.

La batalla jurídica va a ser larga y amplia, señalan. Se abrirá una vía para plantear todo tipo de cuestiones. Pero primero hay que conocer el texto al detalle. Y para empezar, habrá qué ver si se ajusta a los estándares europeos o si choca con ellos. Miran hacia el Supremo porque tendrá que revisar muchos casos. Y el Supremo podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de constitucionalidad al TC. Y la doctrina del Constitucional, a día de hoy, es que primero se pregunte a Europa si choca con su normativa. Y luego al Constitucional.

Señalan las fuentes a COPE que “el PSOE y Junts anuncian que resuelven un conflicto en Cataluña, conflicto que debe ser para una pequeña parte de Cataluña”, nos dicen. Y añaden que “lo crean para el resto de España”. En el mundo judicial existe una enorme preocupación, perplejidad, malestar y enfado.