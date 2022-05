Íñigo De la Serna, de Santander a Fomento y a la banca privada: Feijóo lo trae de vuelta a la política

Deben ser cosas del gusanillo, de echar de menos aquello que más nos gusta y esa profesión que durante tantos años hemos disfrutado, o quizá no tanto. Seguramente sea el pensamiento que ha pasado por la cabeza de Íñigo De la Serna durante los cuatro años que ha pasado alejado del foco mediático de la política. No fue hace mucho cuando el exministro de Fomento declaraba en los micrófonos de COPE Cantabria, en una de sus pocas entrevistas, que no se planteaba un regreso a la esfera "si uno se profesionaliza se debe mantener alejado de la política".

Muchos han debido de ser los pensamientos que al propio De la Serna se le han debido de pasar por la cabeza en estos años; quizá el caos organizativo y gubernamental de la alianza PSOE-Podemos o puede que tal vez la enorme crisis por la que ha pasado el Partido Popular en este inicio de año 2022. La llegada de Alberto Núñez Feijóo parece traer consigo el afán de rescatar aquello que hizo a los populares llegar a sus cotas más altas junto a Mariano Rajoy, y da la sensación de que ese espíritu quiere regresar de la mano de antiguos miembros de aquel partido que llegó a gobernar durante gran parte de la década pasada.

El líder del Partido Popular, ha decidido recuperar a los exministros Íñigo de la Serna y Juan Carlos Aparicio, que pasarán a formar parte del Comité Electoral Nacional del partido que preside el gallego Diego Calvo, según ha informado la formación. Feijóo ha propuesto la incorporación de De la Serna como secretario y de Aparicio como vocal de ese órgano durante una reunión telemática del Comité Ejecutivo.

Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, nació en Bilbao el 10 de enero de 1971, y es un político e ingeniero de caminos, canales y puertos español, miembro del Partido Popular, alcalde de Santander entre 2007 y 2016 y ministro de Fomento desde el 4 de noviembre de 2016 hasta el 1 de junio de 2018.

A pesar de que nació en Bilbao, se crio toda su vida en Santander. Estudió en el Colegio San Agustín de la capital cántabra y realizó el COU en Ohio (Estados Unidos), antes de ingresar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, donde se graduó como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

En año 2007, y tras varios años en la órbita del Partido Popular, logró la victoria en las elecciones municipales de Santander, accediendo posteriormente a la alcaldía de la ciudad donde, una vez llegó, jamás saldría derrotado en unos comicios. Hasta el año 2016 ocupó el puesto de alcalde, momento en el que Mariano Rajoy le pidió su presencia al frente del ministerio de Fomento, cargo que aceptó dejando el bastón de mando de la capital de Cantabria a su sucesora y actual edil: Gema Igual.

Un ministerio, una moción de censura y un retiro

El 4 de noviembre de 2016 fue nombrado ministro de Fomento del Gobierno de España. A los 35 días de perder la mayoría absoluta y siendo alcalde de Santander (29 de julio de 2016) apoyó la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia; 180 días después, siendo ministro, se negó a la creación de dicha comisión. A los 132 días de su ministerio, fue el tercer ministro al que rechazan un decreto ley (el primero en una situación de funcionamiento normal del gobierno), por el que se reformaba la regulación del modelo de estiba español.

En 18 meses como ministro de Fomento, Íñigo De la Serna impulsó importantes proyectos en todos los ámbitos de su competencia. Destaca el fuerte avance del Corredor Mediterráneo. Se estima que las obras estarán terminadas en 2023. Actualmente, todos los tramos del Corredor tienen garantizada la financiación. De los más de 23.300 millones de euros en que está evaluado el proyecto, ya se han ejecutado, en mayo de 2018, cerca de 14.200 millones. En materia ferroviaria destaca la apuesta por las cercanías, con planes presentados ya por valor de más de 11.000 millones de euros para mejorar las comunicaciones de los núcleos de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana.

Tras la moción de censura de verano de 2018, De la Serna, sin escaño de diputado ni otros cargos públicos; (renunció a su cargo de alcalde de Santander y a sus actas de concejal del Ayuntamiento de Santander y de diputado regional del Parlamento de Cantabria al ser nombrado ministro de Fomento) abandonó la vida pública después de este acontecimiento político, integrándose en el sector privado.