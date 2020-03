Así era Inés Arrimadas antes de dedicarse a la política

Inés Arrimadas, con 39 años, se puede convertir en la líder de Ciudadanos este domingo. Arrimadas tendrá que vencer al líder de la plataforma crítica 'Ciudadanos Eres Tú', Francisco Igea, para ser la sustituta de Albert Rivera que presentó su dimisión después del resultado de las elecciones en noviembre de 2019.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso nació en Jérez de la Frontera (Cádiz) y se licenció en Derecho de la Empresa y Administracción y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Pablo de Olavide en Sevilla. Su formación académica empezó en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Jeréz donde estudió toda la Educación General Básica (EGB), lo que ahora corresponde con la Educación Primaria. Después, continuó sus estudios de Bachillerato y COU (Curso de Orientación Universitaria) en los marianistas del Pilar.

Ignacio Sánchez Galán fue su profesor y la describe como "una alumna muy inteligente, muy voluntariosa, concienzuda y muy preguntona". El docente ha explicado a cope.es que no se conformaba con cualquier respuesta o explicación, "buscaba siempre más". Fuera del ámbito escolar, Sánchez explica que "le gustaba participar en las actividades de todo tipo que se proponían, se apuntaba a todo".

La vida parlamentaria de Arrimadas

Una de las candidatas a presidir Ciudadanos llegó a la formación en 2012 y un año después entró en la lista por Barcelona como número 4. Fue en ese momento cuando empezó su vida parlamentaria, en la X legislatura del Parlament de Cataluña como diputada. Después pasó a ser líder de la oposición, portavoz nacional de Ciudadanos y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Inés, cuando era alumna de Ignacio, era tímida, "más bien reservada". De hecho, su profesor ha contado a cope.es que "la personalidad arrolladora y brillante actual se ha ido desarrollando con los años".

Cuando era pequeña, Inés, soñaba con ser arqueóloga. En el colegio contaba que le gustaba la arqueología y la historia, pero "pronto se orientó hacia el mundo de la economía y de la empresa", un camino que al final la llevó a la política. "Me haría una gran ilusión que llegase a ser presidenta del Gobierno de España, lo haría, sin duda, muy bien", contaba uno de los profesores de Arrimadas

Ignacio retomó el contacto con Arrimadas

Su profesor, Ignacio Sánchez Galán, conoció el interés de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso en la política a través de una revista. Al conocer esta noticia, Sánchez Galán no tardó en ponerse en contacto con ella, a través de una carta que envió a la sede de Ciudadanos, aunque no tenía esperanza de recibir una respuesta, "mi sorpresa fue que me contestó muy rápidamente por whatsapp con mucho cariño y agradecimiento". El que fue su profesor la animaba "trabajar bien política, a estar siempre al servicio del bien común y a preocuparse de los más desfavorecidos".

Marta Pérez

La personalidad de Inés Arrimadas

"La tenacidad, la autenticidad, el rigor y el deseo de actuar siempre conforme a sus convicciones personales", son los ragos más sobresalientes de la personaldiad de Inés Arrimadas, explicó Sánchez Galán.

Es la menor de cinco hermanos, son tres hombres y dos mujeres. Inés siguió el mismo camino que sus hermanos, que también fueron abogados. En cambio, su hermana es aparejadora.

Tanto la política como sus hermanos siguieron la trayectoria de su padre, quien también es abogado. Aunque, venía de ser policía, la profesión que llevó a toda la familia hasta Barcelona, según explica 'Voz Populi'.