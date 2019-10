Ines Arrimadas, embarazada de su primer hijo

Ines Arrimadas está embarazada de su primer hijo. Una noticia que aún no ha sido confirmada por la interesada, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pero que ya es una rumor generalizado y que sí confirman fuentes próximas a la pareja que se trasladaban a vivir a Madrid tras las pasadas elecciones generales el 28 de abril.

La noticia del embarazo de la política la daba en su programa esta mañana Ana Rosa Quintana. La presentadora sorprendía a los colaboradores de su programa en Tele5 con estas palabras: "Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", ha empezado a decir Ana Rosa para a continuación dar el nombre de la política catalana.

.@anarosaq ha sorprendido a sus colaboradores con la noticia en primicia: ¡@InesArrimadas está embarazada! #AR29O https://t.co/voaWTTfH4G — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 29, 2019

"Las noticias siempre llegan por sitios insospechados", ha añadido Ana Rosa, recordando que también dio, en su día, la noticia del embarazo de otra política, el de la expresidenta andaluza, Susana Díaz.

Inés Arrimadas se casó el 29 de julio de 2016 en Jerez de la Frontera con Xavier Cima, exdiputado de Convergencia i Unió y declarado independentista, aunque dejó la política meses antes de contraer matrimonio con portavoz de Ciudadanos.

Un nuevo cambio en la vida de la pareja, que se convertirán en padres primerizos en los próximos meses, después de su cambio de residencia de Barcelona a Madrid poco antes de las elecciones generales del 28 de abril.

Ahora solo falta que la política corrobore la noticia.