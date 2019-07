El indignante vídeo con el que Vox denuncia el desamparo de una policía contra un varón armado con un cuchillo

Ha generado un intenso debate en las redes sociales el vídeo en el que aparece un joven armado con un cuchillo visiblemente alterado y corriendo en medio de la carretera. Ante dicho panorama, la policía trataba de apaciguar al varón, quien no atendía a razones, llegando a tratar de clavar el arma blanca a una de las agentes.

Algunos de los usuarios de la red social Twitter, mostraban su perplejidad por que la agente no optara por disparar contra el infractor. De hecho, iban más allá, y criticaban que las leyes actuales en España impidieran a la policía disparar al infractor, por miedo a que sea la propia agente quien acabe entre rejas como consecuencia del disparo.

Gracias a las leyes actuales la compañera no se ha atrevido a disparar porque no quiere acabar en la cárcel (él lleva un cuchillo).

En España, el uso de por parte de la Policía de las armas de fuego viene regulado en la Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ella, se establece que los agentes podrán utilizar sus armas de fuego ante una agresión ilegítima que se lleve a cabo contra el Agente de la Autoridad o terceras personas, siempre que se den determinadas circunstancias. Entre ellas, que la agresión ponga en peligro la vida de las víctimas o cuando sea necesario repeler la agresión y el agente no disponga de un medio alternativo al del arma de fuego.

Por otro lado, antes de que la Policía opte por la medida extrema de usar el gatillo, debe instar al agresor a que abandone la actitud adoptada. Si el agresor no atiende a razones, se debe efectuar en primer lugar un disparo al aire y a continuación al suelo con un objetivo intimidatorio. Si los resultados son insatisfactorios, sí que se podría proceder al disparo contra el individuo en las partes no vitales del cuerpo. En el caso que se aprecia en el vídeo, se desconoce qué tipo de delito o infracciones pudo cometer el agresor. El debate está abierto. Al menos en las redes sociales. Entre los que han entrado en el debate se encuentra el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros.

Un arma blanca es letal a menos de tres metros. Esto los adalides de la proporcionalidad y los derechos no lo entienden, pero no porque no puedan comprenderlo, es que no les interesa.