El enfurecido mensaje de Rosa Díez contra el sectarismo feminista de Carmen Calvo

La Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, sigue dando que hablar. En las últimas horas ha sido muy criticada tras sus polémicas declaraciones sobre el feminismo, y que ha vuelto a defender con las siguientes afirmaciones en una entrevista concedida al programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta: “Soy feminista desde que tengo quince años. Nunca he ido a una manifestación con mujeres de la derecha”.

Durante la entrevista, ha añadido que el concepto de feminista ha cambiado radicalmente, aunque a su juicio, a mejor: “Hace cinco o seis años ser feminista era prácticamente un insulto. Ahora, cuando este término ha sido, por fin, aceptado, ¿la historia desaparece? ¿La verdad de lo que ha significado no existe?”, ha continuado la Vicepresidenta del Gobierno español en funciones.

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para la fundadora de UPyD, Rosa Díez, que en su cuenta oficial de Twitter ha reprochado a Calvo su actitud sectaria. La ex dirigente vasca ha enumerado las numerosas manifestaciones en las que ha estado presente la derecha española, en favor de la democracia y la libertad, y en las que Calvo da a entender que no estuvo presente por sus posiciones de izquierdas: “Si eso es cierto, tenemos como Vicepresidenta a una mujer que nunca ha estado donde debía, ni tras el golpe de Tejero, ni tras los crímenes más brutales de ETA, ni tras los atentados de Atocha... Vamos, que la numero dos de Sánchez sería una pasota además de una sectaria."