La independencia de Puigdemont culmina la muerte del “espacio convergente”

Hoy, Carles Puigdemont protagonizaba una de las noticias del día. El expresident comunicaba a David Bonheví, presidente del PdCAT, la decisión de darse de baja como miembro del partido por discrepancias con la dirección. Además, Puigdemont aseguraba que ahora continuará trabajando, ahora como presidente de Junts per Catalunya “para mantener una relación cordial entre las dos formaciones”. Pero con su impronta muy clara.

Acabo de comunicar a David Bonvehí, president del Pdecat, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. Continuaré treballant, ara com a president de @JuntsXCat , per mantenir una relació cordial entre les dues formacions.

Esta medida aparece después de que Bonheví decidiese tomar acciones legales contra la nueva marca registrada por Puigdemont, Junts per Catalunya… al considerar que pertenece a PdCAT. El presidente de esta formación no parece compartir el camino elegido por el expresident y esto ha desenvocado en una discrepancia interna que propicia su marcha del partido.

El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha anunciado este lunes que ha roto el carné del PDeCAT, al igual que el expresidente Carles Puigdemont y varios consellers y dirigentes de JxCat.

He comunicat al president del PDeCAT, David Bonvehí, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. En la carta adjunta explico els motius.



Com diu el MHP @KRLS treballarem per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. pic.twitter.com/6uqrj5ZwC9