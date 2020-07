El increíble hallazgo de una pareja mientras comían almejas en un restaurante

Noemí y Joaquín acudieron por el 40 aniversario de su boda a cenar a un restaurante en Asturias. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Lo que no olvidarán jamás es lo que encontraron mientras comían almejas de carril en una sartén con vino blanco. Un plato delicioso que recordarán siempre. En una de las almejas apareció una perla negra, tal y como contaban nuestros compañeros de Cope Ribadesella.

En un principio, la degustación se desarrollaba con total normalidad hasta que Joaquín fue el que se percató del “premio”. Cuando arrancó la carne de una de las almejas se la llevó a la boca y volvió la cabeza hacia su mujer para enseñarle el cuerpo extraño que quedaba en su interior: “Nunca llegué a morderla y cuando la vi pensé que era una impureza pero luego nos dimos cuenta de que se trataba de otra cosa”.

La pareja se quedó sin palabras y la sorpresa fue sin precedentes. Los empleados del local jamás habían vivido algo así y felicitaron a Noemí y Joaquín por ello: “Nosotros les felicitamos por la coincidencia de algo tan extraño y curioso con su celebración de aniversario, menudo regalo”. Un obsequio que vino en el interior de una almeja.

El propietario del restaurante, José Manuel Mori Cuesta, que es conocido coloquialmente como ‘El Marqués’, está encantado con el hallazgo y asegura que “sólo conoce otro caso similar en Andalucía”.

Estos son los planes de Joaquín para sacarle el máximo partido a la perla

Cuando volvieron a casa, Joaquín quiso documentarse. Para ello, buscó información por Internet y compró efectivamente que esa perla era extraña. Por el momento, ha pensado en llevar esa perla a una buena joyería para convertirla en un collar, como obsequio para su esposa por ese 40 aniversario de casados. “Yo nunca me he quedado de la vida que en general me ha tocado vivir y ahora menos todavía”, añadió. Ahora este matrimonio gijonés está disfrutando de esta anécdota inolvidable.

Acudían, como cualquier otra pareja, a celebrar un acontecimiento muy especial. 40 años de casados no se cumplen todos los días. Si a eso le sumas el hallazgo de una perla negra con un valor incalculable dentro de una almeja... ¿Qué más se puede pedir?

Noemí y Joaquín siempre recordarán, desde luego, con una sonrisa lo que han vivido y seguro que sabrán sacarle el máximo provecho a esa perlita que más que un valor material habrá adquirido un valor sentimental dadas las circunstancias en las que ha aparecido.

