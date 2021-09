Incendios.- Moreno avisa de que se dará "caza a asesinos" que hayan causado el incendio si se confirma provocado

El presidente de la Junta llama a los grupos políticos a "endurecer" el Código Penal contra los pirómanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado este viernes que hay "indicios bastante claros" de que el "gravísimo" incendio forestal que afecta a varios municipios de la Costa del Sol malagueña y donde ha muerto un bombero "puede ser provocado", y ha avisado de que, si es así, se dará "caza a esos asesinos" que hayan podido causarlo.

Así lo ha aseverado el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas durante su participación en el acto de inauguración del nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria 'Al-Ándalus' de Utrera (Sevilla) coincidiendo con el inicio del curso escolar 2021-2022, tras el que se va a desplazar a la zona del incendio que afecta a la provincia de Málaga para "medir directamente desde allí cómo está la situación" y cómo se puede contribuir a la lucha contra el mismo, según ha confirmado él mismo.

Moreno ha explicado que hay "indicios claros" de que el incendio ha sido provocado porque "el fuego tiene dos focos", además de que se generó de noche, "cuando no pueden acceder medios aéreos" al lugar, lo que provocó que estuviera "toda la noche ardiendo", y, además, uno de los focos se sitúa "en una zona escarpada, por lo que no podemos mandar las autobombas" al lugar.

"Curiosamente", además, "al día siguiente sabían perfectamente que iba a haber rachas de viento de levante por encima de 45 kilómetros por hora", según ha añadido el presidente, que ha indicado que son demasiadas "casualidades" como para no pensar que el incendio ha sido provocado.

No obstante, ha puntualizado que "todavía queda que se haga la investigación" de las causas del fuego, para lo que ha pedido "a todos los cuerpos policiales" que se pongan "todos los recursos a nuestro alcance", y ha advertido de que, si la Policía y la Guardia Civil confirman "definitivamente que el incendio ha sido intencionado, vamos a dar caza a esos asesinos, con todos los medios que tenemos a disposición".

APELA A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

De igual modo, el presidente andaluz ha apelado a la "colaboración" ciudadana ante "este incendio y cualquier otro que se pueda producir", para que aporten información sobre "cualquier actitud sospechosa" que puedan ver de "personas que se adentran en zonas boscosas", o que demuestren "una actitud extraña".

"Todo lo que se pueda aportar de datos me parece bien", ha dicho Juanma Moreno, quien ha detallado que el incendio "ha recorrido hasta ahora 3.600 hectáreas de fuego", si bien "no sabemos si todas están quemadas", porque afecta a una zona de "pinares, sobre todo pinares viejos de gran altura", donde se genera a veces "una especie de calvas y puede haber hectáreas que no hayan sido quemadas y se hayan salvado", algo que se sabrá cuando se haya logrado "perimetrar y controlar" el fuego, según ha explicado.

El presidente ha recordado que se ha activado el nivel 2 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) contra este incendio para el que se van a movilizar "todavía más medios" respecto a los hasta 30 medios aéreos que llegaron a ponerse a disposición de la lucha contra este fuego.

Igualmente, la Junta ha pedido al Gobierno de España "la colaboración en vuelos, en aviones que nos puedan servir para una mayor intensidad para refrescar ese fuego", según ha abundado Juanma Moreno, que ha confirmado que este pasado jueves mantuvo una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le mandó "un mensaje" al que el presidente andaluz respondió llamándole directamente, según ha explicado, y ha añadido que acordó con el jefe del Ejecutivo en solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en cuanto el "equipo técnico" de lucha contra el incendio lo considerara "necesario".

IMPORTANTES PÉRDIDAS

Moreno ha incidido en que este incendio provoca "pérdidas ecológicas de valor importante", así como de "enseres personales, de patrimonio de personas que tienen su vida y se les quema una casa", y, "lo más importante, la pérdida de vidas humanas" como la del bombero forestal fallecido este jueves, un "servidor público" al que el presidente andaluz ha dedicado palabras de recuerdo al inicio de su intervención.

Además, ha explicado que este mismo jueves pudo hablar con la familia del bombero fallecido para trasladarle personalmente "nuestro dolor, comprensión y apoyo", y ha augurado que "más pronto que tarde conseguiremos controlar ese fuego" contra el que trabaja "un gran equipo técnico", según ha subrayado.

Moreno ha advertido de que, "si hay un pirómano o varios, vamos a ir a por él", y "cualquier canalla que se acerque al monte con el objetivo de dañar nuestro futuro, que son nuestros bosques, va a encontrar la contundencia y determinación de este Gobierno para luchar contra ellos", para llevarlo "a donde tenga que estar, que es la Fiscalía, y también a la cárcel", ha enfatizado.

Finalmente, el presidente ha realizado un llamamiento "a todos los grupos políticos para que se endurezca el Código Penal" contra los pirómanos, porque "no puede ser que nos cueste la vida encontrar a un pirómano y, cuando lo encontremos, lo dejen en la calle". "No tiene ningún sentido", ha zanjado Juanma Moreno.