La implacable referencia de Salvador Illa a las fotografías de Simón practicando surf

El titular de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta del número de brotes que se extienden por el país, que ya superan los 200 puntos en los que la COVID-19 permanece más activo que nunca. No obstante, hay un detalle que ha sido muy comentado a través de redes sociales. La ausencia de Fernando Simón.

Es la primera vez desde el 13 de abril que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias falta a su cita. Por aquel entonces, Simón se recuperaba del coronavirus que había contraído. Así explicaba su ausencia y la forma en la que le había incidido la enfermedad: “Mi enfermedad ha sido bastante leve: fiebre en los primeros días, una tos persistente, pero eso no es nuevo porque tengo tos crónica pero tenía sueño constantemente. Eso sí, después de los dos meses y medio sin dormir tampoco era significativo”, indicaba.

Ahora, el lugar de Fernando Simón lo ocupa desde este lunes la facultativa María José Sierra que ya la sustituyó cuando el epidemiólogo contrajo la COVID-19.

Así ha sido la valoración de Illa a las fotografías de Fernando Simón en el Algarve

El ministro de Sanidad ha querido explicar ante los medios que el experto se encontraba disfrutando de “unos merecidos días de descanso”. Y añadía: “Hemos tenido meses muy intensos y se ha tomado una semana de descanso. Por tanto, será la doctora Sierra la que les irá informando”, informaba Salvador Illa.

Estas palabras llegan en el siguiente contexto: Fernando Simón fue “cazado” en Portugal practicando surf. En concreto, en Carrapateira en el Algarve. Un lugar que parece estar alejado de los focos pero en el que era reconocido por una española. Dicha paseante se mostró visiblemente sorprendida por verlo en la playa y decidió preguntarle si era Fernando Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias respondía que sí a lo que añadía: “Aquí seguro que no me reconoce nadie”. Finalmente no ha resultado así ya que una ciudadana se ha percatado de su presencia. Sus fotografías (que publicaba en exclusiva el diario ABC) llegan en un momento crítico, dada la cantidad de brotes que se extienden por España. Un ejemplo claro de ello es Cataluña, que vive una situación límite ante el ingente aumento de casos.

Juli Fernàndez, el delegado de la Generalitat en Barcelona explicaba que trabajarían en la situación basándose en los criterios epidemiólogicos con un objetivo claro: “dar respuesta a las peticiones de los alcaldes”.

Estas son las aficiones de Fernando Simón

El experto explicaba en la revista Desnivel sus mayores aficiones cuando tiene tiempo para desconectar, que conserva desde su juventud: “Cuando era joven me gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza, pero cuando llegué a Madrid no podía practicar mis deportes habituales”. Su afición estrella es la escalada, junto con su pasión por las motos.

El pasado domingo, sus fotografías daban a entender que los deportes acuáticos eran lo suyo. Una manera de liberarse ante el estrés acumulado de los meses anteriores y que parece que está volviendo con los brotes que se vienen produciendo en toda España.

Está previsto que en los próximos días Fernando Simón vuelva a su ‘hábitat natural’, que son las ruedas de prensa que dan cuenta del número de contagiados y fallecidos por coronavirus en nuestro país. Un virus para el que todavía no hay tratamiento ni vacuna, pero del que está previsto que haya alguna terapia a partir del próximo año.