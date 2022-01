Illa (PSC) tacha de "purga" los relevos en la cúpula de los Mossos d'Esquadra

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha considerado que los relevos en la cúpula de los Mossos d'Esquadra apunta a "una purga en la dirección" de la policía catalana.

"He de decir que, en este caso, llueve sobre mojado", ha sostenido en una entrevista en 'Eldiario.es' recogida este domingo por Europa Press, en la que ha defendido que las explicaciones que se han dado hasta ahora al respecto son poco convincentes, y ha reafirmado su intención de llegar hasta el fondo de la cuestión.

También ha defendido celebrar una reunión con todos los partidos catalanes con representación en el Parlament: "¿Por qué se insiste tanto por parte de algunos en reivindicar un diálogo con el resto de España, con su gobierno, y en exigirlo con palabras grandilocuentes, y no se abre ese diálogo aquí?", se ha preguntado.

"En un ámbito de democracia, como lo es España y lo es Cataluña, el instrumento de trabajo primordial es el diálogo", ha añadido el líder socialista.

Preguntado por qué se debatirá en la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno si este último descarta el referéndum de autodeterminación y la amnistía, ha respondido que se abordarán "otras cosas" y ha reivindicado el derecho del Gobierno de Cataluña a defender estas medidas.

No obstante, ha asegurado que no habrá ni amnistía ni referéndum: "Lo que digo es que esto no va a ocurrir. No porque yo lo diga, sino porque la mayoría de la sociedad catalana no está en esto. Los representantes políticos tienen la responsabilidad de ofrecer proyectos viables, y el referéndum y la amnistía no lo son".

"DESPOLITIZAR" LA LENGUA EN LAS AULAS

Ha considerado que la sentencia que establece la obligación de impartir el 25% de clases en español en las escuelas catalanas "no pone en jaque ni en cuestión el modelo del catalán como lengua vehicular", y ha dicho textualmente que las resoluciones judiciales se tienen que cumplir, gusten más o gusten menos.

Ha llamado a tener confianza en los profesionales de la educación para que hagan sus programas pedagógicos y a "hacer un esfuerzo para serenar este debate y despolitizarlo".

SUELDOS EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Sobre las 'licencias de edad' del Parlamento, ha explicado que los representantes del PSC en la Mesa han reclamado tener toda la información al respecto y que los mecanismos de transparencia se tienen que corregir, y ha instado a recordar "quién presidía el Parlamento y quién lo preside".

Preguntado por si está a favor de rebajar las dietas de desplazamiento que cobran los diputados incluso cuando no acuden al Parlamento, ha dicho ser "partidario de que se acuerden mecanismos claros, transparentes y que haya unas retribuciones en la línea con las que tienen otros parlamentos, y muy poco partidario de que con estos asuntos se hagan planteamientos de corto alcance".