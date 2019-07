Iglesias se muestra convencido de que Sánchez acabará cediendo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que el PSOE finalmente llegará a la conclusión de que lo "más sensato" es formar un "gobierno de coalición" con su partido, aunque ha reiterado en varias ocasiones que con los socialistas "hay que tener paciencia" y "si no es en julio, será en agosto y si no en septiembre".

"Hay que tener paciencia con el PSOE, y nosotros la vamos a seguir teniendo. Estoy convencido de que finalmente van a concluir que la vía más sensata -y además la única posible- es que negocien un acuerdo de coalición con nosotros", ha señalado Iglesias en una entrevista al diario '20 Minutos'.

En opinión de Iglesias, "más tarde o más temprano" el PSOE entenderá el veredicto de las urnas y abandonará su postura actual de obsesión "por tener todos los sillones, por no compartir responsabilidades, por quedarse con toro el poder" y gobernar en solitario, una estrategia "errática" en su opinión.

A lo largo de la entrevista, el líder de la formación morada recurre en varias ocasiones a la afirmación de que con el PSOE "hay que tener paciencia" y se muestra convencido de que la situación se reconducirá para que Sánchez rectifique "ese tono bronco", levante los vetos y se llegue a un acuerdo que posibilite un gobierno de coalición.

En este sentido, Iglesias ha afeado al presidente del Gobierno en funciones que haya vetado su presencia en el Consejo de Ministros aunque se ha mostrado convencido de que Sánchez "se va a disculpar" por haber dicho que no defiende la democracia y aclarará que no ha querido decir eso.

"Referirse al secretario general de la fuerza que quieres que te apoye diciendo que no defiende la democracia... Es algo que no van a entender ni sus votantes. Pedro se ha equivocado, ha tenido un lapsus afirmando que nosotros no creemos en la democracia", ha subrayado.

En cualquier caso, ha dicho, es un asunto que no se toma como algo personal y ha defendido que la relación con Sánchez "es cordial". "Con la máxima cordialidad e incluso con ironía, le diré: pero Pedro, ¿cómo es esto de que yo no creo en la democracia? ¿Cómo dices estas cosas?", ha señalado.

En cuanto al otro escollo que según los socialista ha dinamitado la negociación, la consulta realizada por Unidas Podemos a sus bases, el líder del partido ha defendido el mandato que le han dado los adscritos, que, según ha remachado, son quieres deciden la postura de la formación respecto a la investidura.

Tampoco le ha gustado que el líder del PSOE haya anunciado una nueva ronda de contactos telefónicos de cara a la investidura de la próxima semana con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos y, en este sentido, le ha pedido que "termine de decidirse a la hora de buscar socio" porque, según ha criticado, "es poco creíble decir que se quieren hacer políticas de izquierdas y al mismo tiempo estar interpelando permanentemente a la derecha".

En cualquier caso, no contempla el escenario de unas nuevas elecciones y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo "si no es en julio, será en agosto o en septiembre". "Es evidente que si el PSOE falla en esta investidura, no le quedará más remedio que hacer lo que no ha hecho en los últimos 90 días, que es negociar un Gobierno", ha explicado.

Así, ha dejado la puerta abierta a que en septiembre pueda haber otra investidura. "No puede extrañar a nadie que esto ocurra. En este país nunca ha habido un Gobierno de coalición. Hay que tener paciencia,nosotros no vamos a perder los nervios, no vamos a descalificar al PSOE, ni a Sánchez", ha apostillado.

En este marco, ha sido más rotundo en cuanto a un adelanto electoral, algo que sería "una irresponsabilidad" ante la que los españoles se enfadarían, además de que penalizarían, en su opinión, al PSOE. "Me atrevo a hacer una predicción: creo que si Pedro Sánchez obliga a los españoles a votar otra vez, no será presidente de España nunca", ha aventurado.