Iglesias: "Claro que vamos a sacar esta legislatura y no solo va ser una"

"Este Gobierno tiene mandato para una legislatura y claro que vamos a sacar la legislatura adelante; creo que no solo va a ser una", ha dicho Iglesias en RTVE, quien ha opinado que existen grandes consensos, como el de cambiar "una sanidad privatizada y con trabajadores en condiciones de precariedad" o "lo que ha pasado en residencias" el 75 % privadas y "en manos de corruptos".

Respecto a la Comisión de Reconstrucción, ha dicho que sin pecar de ingenuo cree que hay consensos sociales que van más allá de lo que piensa la derecha, por lo que la obligación del Gobierno es reconvertir esos consensos sociales en políticas de reconstrucción.

La crispación y la mentira son recursos de una derecha consciente de su debilidad y que no quiere que se hable de las cosas realmente importantes, como la ley integral que aprobamos mañana para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia. pic.twitter.com/ckX2xfYzlj — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) June 8, 2020

Y aunque ha asegurado que a va a haber crispación en las sesiones, por parte del PP y Vox, que compiten "a ver quién dice la barbaridad más grande", Iglesias se ha mostrado confiado de que saldrán líneas de trabajo "con las que tendremos que afrontar la reconstrucción en España en los próximos cuatro u ocho años".

En referencia a su comparecencia del pasado jueves ante esa comisión en la que dijo que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado", lo que provocó el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que lo que dijo es verdad, pero ha asegurado que no va a volver a entrar en determinadas provocaciones.

"Nos pagan un salario a veces para mordernos la lengua y callarnos ciertas verdades porque hay algo que muchas veces es más importante que decir la verdad, que es trabajar para la gente", ha dicho Iglesias, quien ha abogado por tener "mirada larga y ser conscientes de que los gritos, los insultos y la provocación lo que demuestran es su consciencia de que no van a gobernar".

Respecto a la polémica generada por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el vicepresidente ha aseverado que si hay algo que ha hecho daño a la Guardia Civil es que se hayan hecho informes que "son recortes de páginas web de extrema derecha". "Es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia Civil y su profesionalidad".

"Cada persona puede tener su ideología, pero cuando está sometido a la autoridad administrativa debe cumplir las órdenes con absoluta profesionalidad", ha opinado.

Iglesias ha pedido no bajar la guardia en la batalla contra la pandemia y no echar las campanas al vuelo porque aún no se ha derrotado al virus, que "sigue siendo enormemente peligroso", y ha admitido que aunque ha habido momentos "muy difíciles", han contribuido a "unir mucho al Gobierno" y tomar conciencia de la necesidad de encarar una reconstrucción que proteja la sanidad pública.