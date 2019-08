Iglesias avisa a Sánchez de que sería un error hacer caso a “quien le enseña encuestas estupendas”

El PSOE ha rechazado este martes un gobierno de coalición con Unidas Podemos y ha invitado a la formación morada a encontrar "otras fórmulas" que faciliten la gobernabilidad y un programa progresista. Se trata de la respuesta del Partido Socialista a a la nueva propuesta de Unidas Podemos "para retomar el diálogo" en la que insisten, de nuevo, en asumir una vicepresidencia social y tres ministerios. Por su parte, desde Podemos le aseguran a Sánchez que “se equivocaría” si hiciera caso a quienes le “enseñan encuestas estupendas”.

Así lo ha asegurado Pablo Iglesias en una entrevista en Antena 3 donde ha criticado que el PSOE ofrezca “una cosa en julio y otra cosa diferente en agosto”, en referencia a las palabras del secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, de que la oferta de gobierno de coalición tenía una caducidad de 48 horas. “Quien no tiene mayoría es quien tiene que obtener los apoyos y nadie entendería que el PSOE ofrezca una cosa en julio y en agosto otra cosa”, afirma Iglesias que, incide, “la responsabilidad de unas elecciones sería de Sánchez”.

Los socialistas afirman que la propuesta de Podemos les resulta "muy próxima" en lo programático ya que cuenta con muchas de las medidas que formaron parte del discurso de investidura de Pedro Sánchez "sin embargo, no hay ningún avance respecto a la posición que Unidas Podemos ha mantenido desde el principio". Sobre la posibilidad de abandonar la posibilidad de un referéndum en Cataluña como solución al conflicto con el independentismo, Iglesias mantiene que en el documento enviado a los socialista se especifica que “no existen líneas rojas”. “Hemos dejado claro en el documento que el PSOE tiene la ventaja de ser el partido más votado y nuestra posición no va a ser una línea roja, sino que haya diálogo en Cataluña, algo que creemos que es también por lo que apuestan los socialistas”.

Iglesias ha reafirmado que “si los españoles hubieran querido un gobierno de partido único”, le habrían brindado “la mayoría absoluta”. Por último, sobre la decisión de enviar el Audaz a Lampedusa para rescatar a los inmigrantes a bordo del Open Arms, el líder de Podemos ha asegurado que el Gobierno “ha obrado bien pero tarde”. “Los podríamos haber tenido en puerto español hace 15 días”, ha concluido.