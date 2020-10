¿Ha ido Fernando Simón a la huelga de médicos? Él mismo da la respuesta

Los médicos de toda España, convocados por el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han comenzado este martes 27 de octubre una huelga indefinida para pedir al Gobierno una sanidad "de calidad" en plena pandemia de covid-19.

El detonante de estos parones ha sido la aprobación de un real decreto, que para el CESM, "pone un parche a la nefasta política gestión de recursos humanos que se ha hecho desde las distintas administraciones y que en este caso, además, pone en peligro tanto a la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en perjuicio de los pacientes como las condiciones laborales para los profesionales". Este decreto, en concreto, permite contratar a profesionales sin especialidad.

Por ello, y frente a esta decisión, los médicos han iniciado hoy una huelga, la primera en 25 años, para protestar por el "maltrato" al que son sometidos por sus condiciones laborales y por el deterioro de la Sanidad Pública.

El sector médico ha calificado la actitud del Ministerio de Sanidad como "inaudita", después de que los representantes del CESM se reunieran la semana pasada con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el fin de llegar a un diálogo para evitar la huelga nacional. Un diálogo que, aparentemente, no se produjo.

Concentración de médicos frente a las puertas del Hospital Mateu Orfila de Mahón durante el primer día de la huelga. EFE/David Arquimbau SintesDAVID ARQUIMBAU SINTES

Los sanitarios se quejan del abandono que padecen y de la poca disposición del Ministerio de Sanidad por contribuir, ya que no tienen en cuenta "sus propuestas de mejora".

Fernando Simón, sobre la huelga

La huelga de médicos fue uno de los asuntos que se abordaron ayer durante la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Al ser preguntado por esta cuestión, Simón admitía que sí había oído sobre la misma, "pero no he tenido tiempo de leer los objetivos ni de qué va".

A continuación, dijo, "lamentablemente creo que si los objetivos son legítimos, me gusta apoyar a los compañeros, pero probablemente no tenga opción". Simón explicó que, como cualquier otra huelga, "tiene servicios mínimos". Por ello, si hay personas de su unidad "que vayan a la huelga, tendré que ser yo quien cubra los servicios mínimos".

Fernando Simón: "He oído que hay una huelga, pero no he tenido ni tiempo de ver de qué va. Si los objetivos son legítimos, me gusta apoyar a los compañeros, pero creo que no tendré opción". pic.twitter.com/Ga7eHWIv83 — El HuffPost (@ElHuffPost) October 26, 2020

Unas declaraciones que apuntan, previsiblemente, que el director del CCAES no ha asistido a la huelga que ha comenzado este martes y que se va a producir el último martes de cada mes que no sea festivo mientras los colectivos de médicos no reciban una respuesta por parte de la Administración.