Iceta: “Si queremos combatir a Vox tenemos que ir a la raíz del problema”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya y Andorra, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido de que “Vox puede obtener representación en las instituciones catalanas”. Iceta ha explicado que le consta que “hay núcleos de Plataforma per Catalunya que están tirando para Vox como punto de organización”. Según Iceta, “a Vox le hacemos un favor hablando mucho de ellos y hablando poco de los problemas de fondo que les han hecho surgir”. En este sentido, el líder socialista ha señalado que “hay demandas ciudadanas que no están lo bastante representadas por parte de las instituciones”.

Miquel Iceta ha llamado la atención también sobre el hecho de que que Vox haya conseguido una cosa muy importante: “Es una marca o un sentimiento donde los líderes no son lo más importante”, ha explicado. Iceta ha puesto como ejemplo las elecciones andaluzas donde “la gente no ha votado al candidato, que es poco conocido, sino a la idea de Vox”. En opinión del político socialista, “si queremos combatir a Vox tenemos que ir a la raíz del problema y no las hojas”. En este sentido ha insistido en que el fenómeno Vox “nadie lo vio venir... y cuando pasa esto los partidos tenemos que analizar por qué pasa esto y qué errores hemos cometido”.

Iceta también ha hablado de la moción aprobada en el Parlamento extremeño pidiendo la aplicación del 155 en Cataluña indicando que el gobierno “ha sido muy rotundo porque en estos momentos la aplicación del 155 sería algo inconstitucional”. Por eso, Iceta reclama a “aquellos que se llenan la boca de constitucionalistas que se lean la Constitución”. Aun así, ha explicado que comprende que “el nacionalismo promueve una reacción de un nacionalismo en un sentido contrario” porque “estamos en medio de un intento de excitar sentimientos de identidad y, a veces, enfrentarlos”. “Estoy en contra de la intervención inmotivada”, ha asegurado.

Preguntado por las propuestas de una mesa bilateral y una mesa de partidos, Iceta ha explicado que “la comisión bilateral es una noticia muy positiva para recuperar la relación institucional entre gobiernos” pero que “no hay que olvidar la necesidad de trabajar entre los partidos catalanes”. En este sentido, ha insistido en que el Presidente del Parlament, Roger Torrent, “debería trabajar para ver cuáles son los elementos que han hecho imposible la participación de algunos partidos en las últimas reuniones y ver qué mecanismos podemos encontrar para que estén dispuestos a participar”. Iceta opina que “los catalanes estamos muy divididos y solo con mayorías muy amplias podemos avanzar”.

Sobre las detenciones en Girona a varias personas presuntamente vinculadas con los cortes de las vías del AVE durante el aniversario del uno de octubre, Iceta ha recomendado, en referencia a quienes han considerado inadecuada la actuación policial que “si alguien considera que sus derechos han sido lesionados debe llevarlo a la justicia”. Sin embargo, ha explicado que si se hace esta intervención es con el conocimiento del juez y ha querido dejar claro que “no hay impunidad en cortar las vías del AVE en Girona; los actos tienen consecuencias y las leyes se deben cumplir”. Además, ha insistido en que no se puede paralizar la actividad en el Parlament, como han hecho los partidos independentistas al abandonar algunas

comisiones, por las detenciones en Girona. “En Cataluña tenemos que recuperar el respeto a las instituciones”, ha dicho. “Para interrumpir la tarea del Parlament debe pasar algo mucho mayor”, ha sentenciado.

En relación a la huelga del taxi en Barcelona, Iceta ha querido recordar que “en toda manifestación debemos intentar que sean compatibles los derechos de los que quieren hacer oír su voz pero también los derechos del conjunto de la ciudadanía” para que no se repita el caso de la huelga en verano. “Espero que esta vez el sector del taxi module bien esta protesta y que esto no altere los derechos de los demás”, ha dicho.