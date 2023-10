Hurtado (PSOE) apremia al alcalde "a abordar con valentía el problema" de los veladores no autorizados

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha apremiado este martes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "a abordar con valentía uno de los problemas del que parece no quiere saber, como es el que se deriva de la ocupación de las plazas y calles de Córdoba por veladores y terrazas no autorizadas".

Según ha señalado en una nota el portavoz socialista, la situación actual es "inadmisible", ya que, "en determinadas áreas de la ciudad los viandantes tienen que ir sorteando obstáculos, y la calle parece estar hecha para la instalación de veladores y terrazas y no para ser transitada".

Por otra parte, ha argumentado que este exceso de sillas y mesas en los establecimientos "está provocando un problema para el tránsito de personas en sillas de ruedas" y también para "el descanso de los vecinos", lo que está "creando un problema de convivencia en muchos casos".

Por ello, Hurtado ha solicitado "iniciar un trabajo de nueva regulación del uso de los espacios públicos en la ciudad e incorporar más criterios medio ambientales y de respeto al bienestar ciudadano, contando con la participación del sector hostelero y de los representantes vecinales". Pero, "antes que todo, hay que exigir el cumplimiento de la ordenanza en vigor, mientras se define una nueva más ajustada a la realidad".

Para Hurtado, es "incomprensible que Bellido no haga cumplir la ordenanza municipal en vigor", porque lo cierto es que "no se están inspeccionando las instalaciones, y los veladores y terrazas no autorizadas siguen provocando problemas de convivencia y de imposibilidad de descanso para muchos vecinos".

El portavoz socialista ha insistido en que el gobierno municipal del PP "debe hacer cumplir la ordenanza de terrazas y veladores o cambiarla", ya que "un gobierno se deslegitima frente a la ciudadanía si no hace cumplir las normas".