El racista líder de ERC que Quim Torra usa como referente moral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a dar una idea de su categoría moral al reivindicar a uno de los independentistas más polémicos de la historia, el histórico líder de ERC, Heribert Barrera, conocido por sus comentarios manifiestamente racistas y xenófobos y sobre cuya figura la propia ERC suele pasar de puntillas.

Torra publicaba este mensaje en su cuenta de Twitter en el que defendía al fallecido exlíder de Esquerra Republicana de Catalunya.

“No vaig votar la Constitució, i com em va dir un dia Tarradellas, és l'honor més gran de la meva carrera política” Heribert Barrera. Així és. Avui la majoria de la societat catalana us ho reconeix i us ho agraeix, Molt Honorable President del Parlament Barrera. pic.twitter.com/OMGMDaDxBz

"No voté la Constitución, y como me dijo un día Tarradellas, es el honor más grande de mi carrera política', Heribert Barrera.

Así es. Hoy la mayoría de la sociedad catalana os lo reconoce y os lo agradece, Muy Honorable Presidente del Parlament Barrera", decía Quim Torra en su cuenta de Twitter.

Son muchos los usuarios que le han recordado a Torra los mensajes abiertamente racistas y xenófobos que difundía Barrera, cuya figura sigue siendo a día de hoy muy polémica.

"Mis favoritas", decía irónicamente este usuario, "La inmigración es la principal amenaza de Cataluña, conseguimos superar las oleadas de andaluces, pero ahora el catalán está en peligro. A mí me gustaría una Cataluña como la de la República: sin inmigrantes".

"Habría que esterilizar a los débiles de origen genético", es otra de las frases de Heribert Barrera, el ídolo de Torra, que recuerdan peligrosamente a la Alemania nazi.

Mes :



“Ningú em convencerà que és millor una Rambla amb gent mestissa que una on tan sols hi passegi gent de la raça blanca”



“Quan Haider (líder neonazi austríac) diu que hi ha masses immigrants, no és racista, diu la veritat”