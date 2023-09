Herrera enfrenta a Sánchez con su hemeroteca por la amnistía: "O mientes ahora o mentías antes"

El expresidente Mariano Rajoy reiteraba este jueves en Herrera en COPE sus críticas a la amnistía pero hacía algo más: Desmintió a Pedro Sánchez.

El expresidente dejaba claro en COPE que Sánchez nunca le transmitió como jefe de la oposición entonces, que la judicialización del 'procés' fuera un error. "No me dijo nada, en absoluto".

"Ni de judicializar ni de no judicializar"

Así de contundente se mostraba después de que Pedro Sánchez asegurara que le había trasladado su malestar cuando el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, puso en marcha el procedimiento judicial con una querella contra los dirigentes del 'procés' tras el referéndum ilegal de 2017. "Sánchez no me habló ni de judicializar ni de no judicializar", insistía.

Vídeo





La hemeroteca no miente

Pero tal y como ha recordado Carlos Herrera este viernes en su monólogo "no es solo la palabra de Rajoy contra la de Sánchez, ahí está de nuevo la hemeroteca para poner a Sánchez frente a sus mentiras". Y ha puesto sobre la mesa varias publicaciones que lo corroboran:

.- 7 de septiembre del 2017. El PSOE de Sánchez, advierte Herrera, "a través de la estadista Adriana Lastra", muestra todo su apoyo a la querella que el fiscal Maza presentó contra Puigdemont. Decía Lastra -y tenía razón-, 'sin respeto a la ley no hay democracia'.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

.- Marzo del 2018. Después de que el juez Llarena enviara a los cabecillas a prisión, Sánchez escribía en su cuenta de Twitter; 'nuestro proyecto político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución. La izquierda no puede aliarse con separatistas porque es profundamente insolidario".

.- Días después, tras la detención de Carles Puigdemont, Sánchez recordaba en sus redes sociales que 'vivimos en un Estado social y democrático de derecho en España y en Europa. Nadie está por encima de la ley'.

"O mientes ahora o mentías antes"

Pero las elecciones del pasado 23 de julio cambiaron las tornas. Ahora, para justificar su "cesión al chantaje", explica Herrera, Sánchez"dice que siempre se opuso a la acción de la justicia ante un conflicto político".

"Mentira, o mientes ahora o mentías antes", le ha dejado claro el comunicador que advierte que siempre "cabe la posibilidad de que mintieras antes y mientas ahora, porque eres capaz de eso y de más".

"El Sánchez en 2021 dejando en evidencia al del 2023"

Además recuerda que no hay que remontarse a lo que decía el presidente en 2017. "Esto es lo que decía el gobierno de Sánchez cuando en junio del 2021 concedió los indultos a los golpistas: 'la base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella'. Y añadía 'a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito". Y remataba, 'quienes actuaron contra la Constitución tuvieron que asumir su responsabilidad de acuerdo con lo que determina la ley'.

"Ahí tienen al Sánchez en 2021 dejando en evidencia al Sánchez del 2023", señala Herrera.

"Y llaman desleales a González y Guerra"

Carlos Herrera lamenta en este sentido que llamen "desleales" a Felipe González y Alfonso Guerra "por seguir diciendo lo que todos han dicho hasta la noche de las elecciones del 23 de julio. No había que ser un lince para saber que se iba a desatar una campaña feroz contra ellos y ahí está".

PINCHA PARA LEER: El PSOE contraataca a los críticos con la amnistía: De en la Constitución "cabe todo" a resucitar los GAL

Vídeo









Hasta el momento, recuerda el director de Herrera en COPE, "nadie ha sido capaz de poner un solo argumento sobre la mesa para defender el enésimo cambio de postura de Sánchez. Nadie. Como siempre a los argumentos políticos replican con insultos, algo que hacen habitualmente con el PP, pero que ahora hacen con los suyos".

PINCHA PARA LEER: Carlos Herrera: "Llaman desleales a González y Guerra por seguir diciendo lo que todos han dicho hasta el 23J"

Fraude electoral

Eso sí, estas palabras de Sánchez, concluye el comunicador, han servido de acicate "para que el PP se haya volcado más con la manifestación para la mañana de este domingo en Madrid":

Feijóo ha recordado que "estamos ante un fraude electoral porque el PSOE que se presentó a las últimas elecciones negó tajantemente cualquier posibilidad de amnistía".