¿Habrá cortes de gas en España? Expertos explican a COPE cinco alternativas al 'apagón' que prevé Bruselas

España tiene una menor dependencia energética de Rusia que los países del norte de Europa, aunque la Comisión Europea incluye a nuestro país en el paquete de medidas obligatorias que restringen este consumo para evitar un invierno de “apagones energéticos”.

Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas reconoce en COPE que “lo que nos ha mostrado esta crisis con Rusia básicamente es que estábamos malgastando mucha energía que no era necesaria”.

Bruselas quiere “guardarse las espaldas” ante los previsibles cortes de suministro que se produzcan en invierno y los 27 tienen de plazo hasta septiembre para remitir sus planes de emergencia actualizados. Son documentos en los que cada país miembro de la Unión Europea debe reflejar qué medidas van a hacer para encaminarse hacia ese 15% de racionamientos obligatorios.

PREVENIR ANTES QUE CURAR

La UE implementó este mismo año el Plan REPowerUE para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. El problema es que este plan se marca objetivos a largo plazo, el año 2050, y la crisis energética está a la vuelta del verano.

Alberto Priego lamenta en COPE que “ya hace tiempo que Europa debía pensar en reducir nuestro excesivo consumo energético porque nos hace más vulnerables y perjudica al medio ambiente. Esta cuestión no solo afecta a la seguridad, sino que es una cuestión ecológica, energética y económica que hay que solucionar y esta es una buena oportunidad”.

En este contexto, España tiene una infraestructura de aprovisionamiento de gas mucho menos vulnerable que el resto de Europa: Al gaseoducto con Francia, por Larrau (Navarra) y por Irún (Guipúzcoa), se unen las plantas de regasificación que nos hace menos dependientes de Rusia.

Por este motivo, señala en COPE el director general de Asociación de Fabricantes de Pasta, papel y cartón (ASPAPEL) y portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Español, Carlos Reinoso, “España puede tener gas para su consumo sin mayor problema y no está justificada esta medida de la UE de cortar ese 15% a todos los países por igual. Además, esa medida no ayuda al resto de Europa ya que España y Portugal son islas energéticas tanto en gas como en electricidad. No podrían exportar esa energía ahorrada a otros países”.

Para poder exportar este gas al resto de Europa, el Gobierno debería reactivar la construcción del gaseoducto Midcat que une Cataluña con Francia y que está paralizado desde hace más de 3 años. Además, ese gaseoducto permitiría suministrar gas que llega a España desde Arabia Saudí, Kuwait o Catar.

Además, España ha hecho una fuerte inversión en plantas de regasificación (instalación industrial que convierte el gas natural licuado que llega en barco en gas natural que se lleva a la red de distribución). Sin embargo, señala en COPE Carlos Reinoso, “por mucho que España quiera enviar el gas no consumido en España a otros países las conexiones y las plantas de gasificación no son suficientes”

ALTERNATIVAS AL APAGÓN

Expertos y sectores afectados explican en COPE otras alternativas al “apagón” que prevé Bruselas este invierno.

1) OTROS PROVEEDORES

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha sido el último en mover ficha en la búsqueda de proveedores firmando importantes acuerdos de cooperación energética en Argelia, pero no es el único.

El profesor Alberto Priego reconoce en COPE que se “puede buscar gas en otros lugares. De hecho, ya se está haciendo. Hay una estrategia de diversificación iniciada en 2014 e intensificada este año. Hay unos proveedores alternativos, como son Nigeria, EEUU, Qatar o Noruega. Lo que ocurre es que es mucho más cómodo recibir el gas desde Rusia porque llega directo y también porque hay personalidades políticas que forman parte de los entramados económicos rusos y son los que están presionando para que no se deje de traer gas ruso”.

2) DIVERSIFICAR FUENTES DE ENERGÍA

Las energías renovables, incluso la energía nuclear que la Unión Europea considera ya como energía verde, son aquellas que provienen de fuentes de energía que se renuevan de manera continua y que, por tanto, no son limitadas. Su uso, nos dicen los expertos, ayudará a esos principios de ahorro y eficiencia energética que comparte en COPE Carlos Reinoso, que añade que “la mejor energía es la que no se consume. Por eso, consumidores domésticos y la industria debe hacer los esfuerzos que sean necesarios.”

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético IDAE https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10457_BEHAVE_cambiando_habitos_consumo_09_bbf93f25.pdf señala que el 64% del gasto energético de los hogares españoles se destina a la calefacción y se podría reducir a la mitad con alternativas como las estufas de biomasa. Otra opción es el autoconsumo puro de toda la casa con energías renovables te parece una opción todavía demasiado costosa o arriesgada, siempre puedes comenzar por partes.

3) CAMBIAR HÁBITOS DE CONSUMO

La guerra de Ucrania ha resucitado el carbón y eso ha hecho que aumente la crisis climática. Para revertir esta tendencia, se hace imprescindible que los consumidores tomemos conciencia del abuso en el consumo de energía.

Alberto Priego: “Hay que ser conscientes de que c ada grado que subamos la calefacción, cada grado que bajemos el aire acondicionado, cada kilómetro en el que usemos combustible fósil o cada hora en la que tengamos puesta la luz de forma innecesaria es dinero ingresado por Rusia para comprar armas y son muertes en Ucrania , niños a los que se les amputan las piernas, mujeres a las que violan u obras de arte que destruyen. La guerra económica y la guerra energética es una continuación de la guerra contra Rusia. Una guerra que va a durar años, que no va a afectar solo a Ucrania y en la que vamos a ser todos víctimas tarde o temprano”.

4) TRANSPORTE FERROVIARIO

España, a diferencia de otros lugares de Europa, solo realiza un 4,1% del transporte por tren, mientras que el resto se transporta principalmente por carretera, de una forma mucho más ineficiente. Cambiar esta tendencia mejoraría mucho la situación energética.



5) REHABILITACIÓN EDIFICIOS

El 60% de edificaciones en España se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética. Para revertir esta cifra y mejorar su certificación y ahorro de energía, hacen falta ayudas públicas para abordar estas obras de aislamiento o climatización y hacerlas así alcanzables a todo tipo de personas.