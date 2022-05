La Guardia Civil detiene a un depredador sexual acusado del abuso de 26 menores con los que contactó a través de conocidas plataformas de videojuegos

Tras varios meses de investigación después de la detención, se ha corroborado que esta persona accedió a estas plataformas de juego en más de 3000 ocasiones en el plazo de dos años, interviniéndole en la nube y en diferentes dispositivos, más de 2000 archivos de contenido pedófilo

Forjaba con los menores una amistad prolongada en el tiempo mediante engaño y abuso de superioridad, pagándoles regalos virtuales en videojuegos online a cambio de realizar videollamadas en las que les inducía a que mostraran sus órganos sexuales ante él

La Guardia Civil, en el marco de la operación FONTANE, ha detenido en la provincia de Málaga a un pederasta de 42 años que contactaba con menores a través de conocidos juegos online. Se le imputan delitos de abuso sexual y de captación de al menos 26 menores con fines de producción de pornografía infantil.

La operación se inició el pasado mes de julio, tras la denuncia de los padres de un menor de 9 años, en la que se informaba de las sospechas de que su hijo estaba manteniendo contacto con un adulto con la videoconsola a través de un conocido juego online.

Prioridad inmediata

De esta manera, agentes del Departamento Contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una vez corroborados los hechos que motivaban dicha denuncia, dieron prioridad inmediata a esta investigación ante la posibilidad de que no se tratase de un caso único y que afectase a muchos más menores, como suele ser habitual en esta tipología delictiva y más aun tratándose de menores de tan corta edad.

A lo largo de la investigación, se ha podido comprobar que el presunto pederasta contactaba con los menores a través de conocidos juegos online, habiéndose contabilizado más de 3.000 accesos por su parte a estos juegos en un plazo de dos años.

Durante este tiempo, el detenido iba forjando una amistad prolongada en el tiempo con sus potenciales víctimas, siempre mediante engaño y abuso de superioridad, pagándoles regalos virtuales disponibles en las plataformas de juego; regalos que llevaban consigo la petición por parte del detenido de la realización de videollamadas con los menores, para que estos le mostrasen sus partes íntimas y otro tipo de acciones similares.

De esta manera ha quedado acreditado por los agentes, que el detenido pudo consumar el abuso sexual con 26 menores, todos ellos con edades comprendidas entre los 8 y 12 años de edad y residentes en distintos puntos del territorio nacional, no descartándose que se detecten más víctimas.

Más de 2000 archivos con contenido de índole sexual con menores

Analizado el material intervenido al detenido, se ha confirmado que éste acumulaba tanto en sus dispositivos móviles como en la nube, más de 2000 archivos de pornografía infantil, constatando de la misma manera la realización de 81 pagos a cuentas de usuarios de juegos pertenecientes a menores.

Una vez que estos accedían a posar desnudos ante la cámara, el detenido capturaba la pantalla de su dispositivo móvil almacenando las imágenes de carácter sexual de los menores.

Los progenitores de los menores identificados hasta el momento, fueron los primeros sorprendidos al ser informados por la Guardia Civil de los hechos ocurridos al identificar a sus hijos en las fotografías que le fueron mostradas, asegurando varios de ellos que sus hijos no jugaban nunca sin supervisión de adultos.

Los investigadores también han podido determinar, que este pederasta no sólo satisfacía sus necesidades a través de plataformas de juego online, sino que también se ofrecía como monitor de deportes, de campamento y profesor de inglés entre otras actividades relacionadas con menores, no teniéndose constancia de ninguna contratación en ese sentido. No obstante, los agentes si han podido comprobar la existencia de un caso de abusos sexual físico a un menor, al que conoció y engañó en una playa nudista, lugares frecuentados por el detenido con bastante asiduidad, a la vista del material que se le ha intervenido.

Consejos para el acceso de menores a internet

Internet, y sobre todo los juegos online, se han convertido en el mejor aliado de los depredadores sexuales de menores, que aprovechan el anonimato que les ofrece la red para ganarse su confianza e intentar abusar de ellos.

La Guardia Civil recuerda los siguientes consejos básicos:

Los progenitores deben de controlar el acceso que tienen sus hijos menores en internet, independientemente de los dispositivos que utilicen, y más si cabe en juegos online, no debiendo permitirlo si no es con una persona adulta cerca.

Existen programas de control parental que se pueden instalar en los diferentes dispositivos, pudiendo así tener conocimiento de los contenidos y accesos llevados a cabo por parte de nuestros hijos.

Hablar habitualmente y con toda naturalidad con los menores respecto a su navegación en Internet, tratando de tener información relativa a lo que ven y consultan en el sentido de localizar posibles reticencias por parte de ellos, así como dejar que ellos resuelvan las dudas que tengamos los adultos, a los menores también les gusta enseñar a sus padres.

A modo de denuncia y comunicación con la Guardia Civil en relación a hechos o situaciones de esta índole, el ciudadano tiene a su disposición las siguientes cuentas de correo: delitostelematicos@guardiacivil.com y pornografiainfantil@guardiacivil.org

La investigación ha sido llevada a cabo por el Departamento Contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha llegado a analizar más de 560 gigabytes de información, así como el rastreo pormenorizado de todas las conexiones, chats y diferentes interacciones en las plataformas descritas por parte del detenido durante los dos últimos años.

