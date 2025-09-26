COPE
La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a 6 personas que viajaban en narcolanchas en una de las operaciones contra la lucha del narcotráfico

Los agentes han incautado los vehículos en aguas de Chipiona después de presenciar una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes. Los detenidos están acusados de un delito de contrabando

Cae una red de narcotráfico que secuestró y torturó tres días a uno de sus miembros por un alijo perdido.Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trepamuros', ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz) a uno de sus integrantes culpándole de la pérdida de estupefacientes. Además, se ha dictado una requisitoria para uno de sus integrantes, que se encuentra fugado.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍAGUARDIA CIVIL
Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

 La Guardia Civil ha detenido en los últimos días en Cádiz a seis personas y se han incautado tres embarcaciones de alta velocidad, con cuatro motores fuera borda cada una de ellas, en varias operaciones contra la logística del narcotráfico.

En una nota de prensa, el instituto armado ha explicado que la última actuación se ha llevado a cabo este viernes en aguas de Chipiona, cuando los agentes detectaron una embarcación que, al ver la presencia de la Guardia Civil, comenzó una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes.

Finalmente, la neumática fue interceptada por la patrullera, y se detuvo a sus dos ocupantes por un delito de contrabando. 

