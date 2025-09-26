La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a 6 personas que viajaban en narcolanchas en una de las operaciones contra la lucha del narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días en Cádiz a seis personas y se han incautado tres embarcaciones de alta velocidad, con cuatro motores fuera borda cada una de ellas, en varias operaciones contra la logística del narcotráfico.

En una nota de prensa, el instituto armado ha explicado que la última actuación se ha llevado a cabo este viernes en aguas de Chipiona, cuando los agentes detectaron una embarcación que, al ver la presencia de la Guardia Civil, comenzó una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes.

Finalmente, la neumática fue interceptada por la patrullera, y se detuvo a sus dos ocupantes por un delito de contrabando.